Se abrirá una sala de lectura en Washington D.C. donde se archivarán los documentos de Epstein.

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Exhibirá cerca de 3,5 millones de documentos, junto con miles de videos y fotos

El martes se inaugurará en Chinatown una sala de lectura especialmente dedicada a exhibir todos los archivos de Jeffrey Epstein que se han publicado hasta la fecha.

El espacio de 12.000 pies cuadrados, ubicado en el 737 de la 7th Street en el noroeste de Washington D.C., abrirá sus puertas el lunes y exhibirá cerca de 3,5 millones de documentos, junto con miles de videos y fotos. En total, el material pesa casi 17.000 libras, según el Institute for Primary Facts , la organización responsable de la exposición.

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“¿Cómo puede el público saber qué aspecto tienen 3,5 millones de archivos? Es difícil de comprender”, dijo David Garrett, organizador del IPF.

Dijo que quiere que el público comprenda la enorme cantidad de información sobre lo que calificó como uno de los crímenes más horribles en la historia de Estados Unidos. Los visitantes podrán revisar casi todos los documentos. No podrán ver los nombres de las víctimas, que debían haber sido censurados en la publicación original de enero, pero que no se omitieron, algo que el Departamento de Justicia admite que fue un error.

Garrett afirmó que la exposición atrajo a más de 10 000 personas cuando estuvo en la ciudad de Nueva York entre el 8 y el 21 de mayo. Formalmente llamada “Sala de Lectura en Memoria de Donald Trump y Jeffrey Epstein”, este espacio temporal en Washington D.C. ocupa dos plantas y contiene más de 3400 volúmenes de información impresa. La exposición ha generado más de 85 millones de interacciones en línea.

La pieza central de la exposición es una cronología que documenta la relación entre Jeffrey Epstein y el presidente Donald Trump.

“Mostramos todas las acusaciones de agresión sexual contra Epstein y sus condenas”, dijo Garrett.

“Y luego nos mostraron una cronología de Donald Trump y todas sus docenas de acusaciones de agresión sexual y sus condenas por delitos graves, y luego, en medio, mostramos todas esas famosas fotos de ellos juntos y la tarjeta de cumpleaños”, dijo Garrett, refiriéndose a un mensaje obsceno enviado a Epstein en 2003, supuestamente por Trump.

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Trump niega haber enviado o firmado la tarjeta y también niega tener cualquier implicación en las actividades delictivas de Epstein. Epstein se suicidó en prisión en 2019.

Garrett declaró a WTOP que esto forma parte de un esfuerzo por presionar al Congreso para que lleve a cabo lo que él denominó una "investigación legítima" y para presionar al Departamento de Justicia para que publique las aproximadamente 2,5 millones de pruebas restantes.

“Cuando uno está mirando el móvil y ve un vídeo de un gato, una fiesta de cumpleaños y luego pruebas de uno de los crímenes más horribles de la historia estadounidense, todo se mezcla”, dijo Garrett.

“Simplemente queríamos hacer algo para que la gente pudiera comprender la magnitud y la gravedad de este horrible caso”, dijo.

Garrett afirmó que la iniciativa busca sacar los archivos de Epstein del olvido digital y llevarlos a un espacio físico donde el público pueda apreciar la magnitud de las pruebas. Añadió que están considerando llevar la exposición a otras ciudades de Estados Unidos.

“Estamos considerando Dallas, Des Moines, Charlotte, tal vez Palm Beach”, dijo Garrett. “Creemos que hay muchos lugares interesantes a los que podemos ir”.

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Es necesario reservar para acceder a la exposición gratuita.