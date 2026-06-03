Permiten a Alabama utilizar un mapa electoral

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Que favorece a los republicanos en las elecciones de este año

El Tribunal Supremo permitió el martes a Alabama utilizar un mapa de distritos electorales que favorece a los republicanos en las elecciones de este año, bloqueando un fallo de un tribunal inferior que dictaminaba que el plan de redistribución discriminaba intencionalmente a las personas negras.

Los magistrados concedieron la apelación de emergencia del estado para utilizar un mapa que adoptó hace tres años y que tiene una población mayoritariamente negra en solo uno de sus siete distritos congresionales.

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La orden del Tribunal Supremo es el último acontecimiento en la frenética redistribución de distritos electorales, que forma parte de una estrategia más amplia del presidente Donald Trump para intentar mantener la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. Se produce un día antes de una fecha límite importante que la gobernadora republicana Kay Ivey ya había prorrogado, dado el deseo del estado de utilizar el mapa electoral en las elecciones primarias especiales de agosto.