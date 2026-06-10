Los anuncios en Nueva York ahora deben etiquetar a los "artistas sintéticos" generados por IA.

Nacional

Los artistas generados por IA están proliferando en todos los medios de comunicación

Cualquier anuncio en Nueva York que presente personas generadas por inteligencia artificial en lugar de actores estará infringiendo la ley estatal si no indica claramente que ha utilizado un "intérprete sintético".

La ley, firmada en diciembre por la gobernadora Kathy Hochul , entró en vigor el martes. Su oficina la califica como una "ley pionera en el país" que impulsará la transparencia en un momento en que, según afirman, los artistas generados por IA están proliferando en todos los medios de comunicación, incluidas las plataformas sociales y la publicidad digital.

ANUNCIO

Según la ley estatal, los intérpretes sintéticos se definen como “medios creados digitalmente que aparentan ser personas reales”. La ley se aplica a los anuncios en cualquier medio.

«En Nueva York, estamos marcando las reglas del juego en lugar de dejar que la IA tome las riendas», declaró Hochul, demócrata, en un comunicado. La «divulgación simple y honesta» que exige la ley «protege a los consumidores, respeta a nuestra fuerza laboral creativa y mantiene a Nueva York a la vanguardia de la innovación responsable», añadió.

Los anuncios que no indiquen de forma clara que han utilizado un artista sintético estarán sujetos a una multa de 1.000 dólares por la primera infracción y de 5.000 dólares por cualquier infracción posterior.

La ley contempla excepciones específicas para eximir de la aplicación a los anuncios de películas, programas de televisión, contenido en streaming, videojuegos y otras obras que incluyan intérpretes sintéticos en su totalidad. Tampoco se aplica a los anuncios de audio ni a aquellos en los que la IA se utilice exclusivamente para la traducción de idiomas.

ANUNCIO

Cuando la ley estaba siendo tramitada en la legislatura estatal el año pasado, la Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad y varias otras organizaciones publicitarias emitieron comunicados oponiéndose firmemente a la ley.

La organización 4As, como se la conoce mejor, afirmó en una publicación de su blog que perjudicaría a los anunciantes al "introducir incertidumbre en materia de cumplimiento normativo en el proceso publicitario, sobrecargando a las marcas (y a sus agencias) que se anuncian en Nueva York y socavando la innovación creativa y tecnológica".

Otras organizaciones, como la Asociación de Radiodifusores del Estado de Nueva York, manifestaron públicamente durante el proceso legislativo que se sentían aliviadas por algunas de las excepciones introducidas mediante enmiendas, pero seguían preocupadas por la amplia definición de artista sintético. David Donovan, presidente de la organización, declaró a Associated Press el martes que las emisoras locales están preparadas para cumplir con la ley.

El principal defensor de la ley fue SAG-AFTRA, el sindicato de actores que recientemente ratificó un nuevo contrato con los estudios y las plataformas de streaming que, según afirman, ofrece mayor protección contra los artistas que utilizan tecnología artificial.

Esta ley es una de las muchas propuestas o promulgadas en varios estados de EE. UU. con el objetivo de mejorar la seguridad laboral de los trabajadores o mitigar los posibles riesgos para la privacidad y la seguridad que plantea la IA. Las leyes estatales vigentes incluyen la prohibición de los deepfakes en casos específicos, la limitación de la recopilación de cierta información personal y la exigencia de mayor transparencia a las empresas.

ANUNCIO

Justo después de que Hochul firmara la ley sobre intérpretes sintéticos en diciembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que presionaba a los estados para que no regularan la IA. Esta medida surgió del temor de que la diversidad de regulaciones entre los estados pudiera obstaculizar el crecimiento de las empresas de IA y permitir que China alcanzara a Estados Unidos en la carrera por la IA. Los críticos de la orden ejecutiva argumentan que permitirá que las empresas tecnológicas operen con poca o ninguna supervisión .