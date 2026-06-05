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Juez anula política Trump que pausó proceso migratorio y de asilo de personas de 39 países

Son "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas"
Juez anula política Trump que pausó proceso migratorio y de asilo de personas de 39 países
By Washington Hispanic
junio 05, 2026 4:09 pm

Un juez federal de Rhode Island anuló este viernes por "ilegales" las políticas del Gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.

En una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a "incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado", y que son "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas".

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McConell opinó que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y "justifica sus acciones con preocupaciones 'de seguridad nacional' meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones".

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