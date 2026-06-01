¿Jóvenes y desempleados?

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El teletrabajo, y no la IA, podría ser el problema, según un estudio

El auge del teletrabajo desde la pandemia ha hecho que las empresas sean más reacias a contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos, y es el principal factor que impulsa las mayores tasas de desempleo entre los recién graduados universitarios, según un estudio publicado el lunes.

El estudio, realizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, comparó las ocupaciones que se pueden realizar de forma remota, como el desarrollo de software, con aquellas que se realizan de forma presencial, como la enfermería. El estudio revela que la tasa de desempleo entre los jóvenes graduados universitarios en trabajos que permiten el trabajo remoto aumentó aproximadamente un punto porcentual entre los periodos 2017-2019 y 2022-2024.

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Sin embargo, para los trabajadores de mayor edad en esos sectores (los mayores de 29 años), la tasa de desempleo disminuyó ligeramente, lo que dio lugar a una tasa de desempleo notablemente más alta para los graduados universitarios de 28 años o menos en ocupaciones que permiten el trabajo remoto, en comparación con los de mayor edad.

Sin embargo, en los empleos que no permiten el trabajo remoto, la diferencia en las tasas de desempleo entre los graduados universitarios mayores y los más jóvenes es mínima, según el estudio. Se observa un patrón similar en quienes no tienen título universitario.

El estudio concluye que las empresas se muestran reacias a contratar a recién graduados universitarios para trabajar a distancia, ya que resulta más difícil capacitarlos y guiarlos si trabajan fuera de la oficina. Los autores del estudio calculan que el teletrabajo es responsable de casi dos tercios del aumento de la tasa de desempleo entre los jóvenes graduados universitarios desde el inicio de la pandemia.

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Según el estudio, el teletrabajo ha reducido los incentivos para contratar a jóvenes trabajadores al dificultar la formación en el puesto de trabajo. «Es posible que los empleadores no quieran contratar a recién graduados para equipos distribuidos porque resulta más difícil enseñarles las habilidades necesarias a distancia».