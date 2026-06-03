Jill Biden lamenta no haber hablado más sobre la adicción a las drogas de su hijo Hunter

Nacional

Lleva varios años sobrio

Jill Biden dice que lamenta no haber hablado más sobre la adicción a las drogas de su hijo Hunter durante su tiempo en la Casa Blanca, y explica que ahora se da cuenta de que ser abierta sobre su abuso de sustancias y su recuperación puede ofrecer esperanza a otros en la misma situación.

En una extensa entrevista con Whoopi Goldberg, copresentadora de "The View", para promocionar sus memorias sobre la Casa Blanca , la ex primera dama dijo el martes que había puesto la vida en perspectiva después de que a su esposo, el expresidente Joe Biden, le diagnosticaran cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

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Dijo que ya no está enfadada por la forma en que los demócratas presionaron a su marido para que abandonara su candidatura a la reelección tras su desastroso desempeño en un debate de 2024 contra el republicano Donald Trump.

“No, no estoy enfadada. Es decir, ¿qué sentido tiene enfadarse ahora?”, dijo Jill Biden en el primer evento de presentación de su libro, celebrado en el 92nd Street Y de Nueva York tras su publicación el martes por la mañana.

"Creo que en parte estábamos en negación".

En sus memorias, "Una vista desde el ala este", Jill Biden escribió que la adicción no era un tema del que ella y su esposo hablaran. "Creo que en parte estábamos en negación", reconoció, y añadió que se preguntaba por qué alguien que tenía una familia que lo amaba, una buena educación y una carrera lucrativa recurriría a las drogas.

“Me cuesta decirlo, pero Hunter era drogadicto”, declaró el martes.

Según ella, la caída de Hunter en la adicción fue "un momento muy difícil para nuestra familia". Hunter Biden comenzó a abusar del alcohol y las drogas después de que su hermano mayor, Beau Biden, falleciera en 2015 a causa de un cáncer cerebral agresivo. Hunter lleva varios años sobrio, añadió.

“Lamento no haber hablado un poco más sobre ello”, dijo en el escenario.

Jill Biden habló de lo orgullosa que está de Hunter por haber dado un giro a su vida, convertirse en artista y ayudar a otros adictos en recuperación.

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“Y espero que al hablar más sobre esto en el futuro, pueda brindar esperanza a otras personas”, dijo. “Es algo muy, muy difícil de afrontar”.

Hunter Biden escribió sobre su adicción a las drogas y al alcohol en sus memorias , publicadas en 2021.

Su adicción lo llevó a enfrentar cargos federales por mentir sobre su consumo de drogas en los formularios que usó para comprar un arma. Fue declarado culpable tras un juicio y se enfrentó a una pena de prisión, pero finalmente recibió el indulto de su padre, quien había insistido repetidamente en que no usaría los poderes de la presidencia para proteger a su hijo, hasta que cambió de opinión justo antes de entregarle el cargo a Trump, quien había hablado de tomar represalias contra aquellos a quienes consideraba sus enemigos políticos.

Luchar contra el cáncer también ha sido duro.

Jill Biden ha declarado que estaba enfadada por la forma en que el Partido Demócrata trató a su marido después del debate, pero desde entonces ha dejado eso de lado después de que a Joe Biden le diagnosticaran hace un año una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos.

“Creo que el diagnóstico de cáncer de Joe realmente te hace poner la vida en perspectiva y apreciar cada día. Mucha de la rabia que sientes te hace pensar: '¿Para qué sirve todo esto?', dijo. “Y creo que por eso Joe y yo intentamos, ya sabes, aprovechar cada día y tratar de encontrar las alegrías”.

El expresidente, de 83 años, estuvo presente entre el público del evento, junto con muchos otros miembros de la familia Biden, y recibió un par de ovaciones de pie por parte del público que llenaba la sala.

Cuando el médico les dijo que su esposo, con quien llevaba casada casi 50 años, tenía un problema, ella comentó: "Jamás pensé que sería cáncer de próstata". Añadió que ese tipo de cáncer es una cosa, pero que se convierte en "un asunto completamente distinto" cuando afecta al hueso.

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No entró en detalles, pero dio a entender que el tratamiento contra el cáncer del expresidente le está pasando factura.

“Joe está aquí esta noche. Ya lo ven. Está tan guapo como siempre”, dijo. “Pero, ya saben, los medicamentos contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer, tienen sus consecuencias y creo que esas consecuencias son bastante duras”.

Vivir en una "pecera"

Biden, que cumple 75 años el miércoles, describió algunos de sus recuerdos favoritos de su vida en la Casa Blanca, incluidos los fines de semana en Camp David y el trabajo con familias de militares.

Según su experiencia, la parte más difícil del papel de primera dama es la pérdida de privacidad.

“Realmente vives en una pecera”, dijo. “Todo el mundo sabe dónde estás. Es la verdad. Ni siquiera podía bajar las escaleras hasta mi oficina”.

Imitó la forma en que los agentes del Servicio Secreto estadounidense hablaban por sus dispositivos mientras caminaba por la Casa Blanca, utilizando el nombre en clave que le asignaban.

«Capri en el ascensor. Capri caminando por el pasillo. Capri subiendo las escaleras. Capri caminando afuera», dijo Jill Biden, provocando las risas del público. También mencionó el escrutinio al que se sometía su ropa, incluyendo una ocasión en la que fue fotografiada en Washington con el cabello recogido en una coleta con una goma elástica.

«Me puse una goma para el pelo y escribieron sobre ello», dijo. «¿A quién le importa?»