Hombre que mató al bebé de su novia

Nacional

Será ejecutado

Un hombre de Florida que confesó haber matado a la hija pequeña de su novia y haber arrojado su cuerpo a un estanque hace tres décadas será ejecutado el martes por la noche.

Andrew Richard Lukehart, de 53 años, recibirá una inyección de tres fármacos a partir de las 18:00 horas en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Fue condenado a muerte en 1997 tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado y maltrato infantil agravado por la muerte, ocurrida un año antes, de Gabrielle Hanshaw, de 5 meses de edad.

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Esta sería la octava ejecución en Florida en lo que va del año, tras un récord de 19 ejecuciones en 2025. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año en 2025 que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976. El récord anterior se estableció en 2014 con ocho ejecuciones.

Según consta en los registros judiciales, Lukehart cuidaba al bebé de su novia en febrero de 1996 mientras ella atendía a su hija mayor, que estaba enferma. En un momento dado, la novia declaró que Lukehart se marchó de su casa en Jacksonville y que no pudo encontrar a la pequeña Gabrielle. Unos 30 minutos después, Lukehart la llamó y le dijo que llamara a la policía porque la bebé había sido secuestrada y él estaba persiguiendo al secuestrador.

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Esa misma noche, Lukehart fue encontrado en un condado vecino tras salirse de la carretera con su coche. Al día siguiente, durante el interrogatorio, Lukehart declaró a los investigadores que Gabrielle murió después de que él la dejara caer de cabeza y la sacudiera. Dijo a la policía que entró en pánico y arrojó a la bebé a un estanque. Los agentes registraron el estanque y encontraron el cuerpo de la niña.

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada las apelaciones de Lukehart. Sus abogados alegaron que la medicación que tomaba para la enfermedad renal podría tener una reacción adversa con los fármacos utilizados en la inyección letal. También argumentaron que el hecho de que solo transcurriera un mes entre la firma de la orden de ejecución de Lukehart y su ejecución le privó de las garantías procesales.

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El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la última apelación de Lukehart.

En Estados Unidos , un total de 47 personas fueron ejecutadas en 2025. Florida encabezó la lista con una gran cantidad de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno.

Está prevista otra ejecución en Florida a finales de este mes. Dusty Ray Spencer, de 74 años, fue declarado culpable de apuñalar mortalmente a su esposa en 1992.

Según el Departamento de Correcciones, todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.