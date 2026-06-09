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EE.UU. lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

El presidente, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes
EE.UU. lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero
By Washington Hispanic
junio 09, 2026 6:23 pm

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

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"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.", explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que "la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

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El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

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El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

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