¿Aún no has recibido tu pago de socorro? No estás solo.

AP

Washington Hispanic:

¿Aún no has conseguido tu segunda verificación de alivio? No estás solo.

Mientras que el IRS y el Tesoro han distribuido la mayor parte de los $164 millones previstos en la segunda ronda de pagos de alivio para los estadounidenses más rápido que la primera vez, millones de personas aún no han recibido pagos o han encontrado hipo en la distribución.

Los últimos pagos de $600 por adulto elegible y dependientes son muy necesarios entre muchos que están teniendo dificultades financieras debido a la pandemia.

Esto es lo que alguien que espera un pago debe saber.

¿POR QUÉ NO RECIBÍ EL PAGO?

En primer lugar, asegúrese de que es elegible. Bajo esta última ronda de alivio, los pagos de $600 se des para las personas que hacen menos de $75,000 o $150,000 para las parejas que están casadas y presentando conjuntamente. Aquellos que ganan más obtendrán una cantidad reducida. No hay pagos para individuos que ganan más de $99,000 al año.

Sin embargo, a diferencia de la última vez, no se negarán los pagos a los estadounidenses que estén casados con alguien sin un número de Seguro Social.

Si usted es elegible, revise la herramienta Obtener mi pago del IRS en su sitio web para averiguar el estado de su pago.

Al igual que con la última ronda, la mayoría de los pagos serán automáticos y se realizarán mediante depósito directo a cuentas bancarias.

Sin embargo, algunas personas pueden encontrar que reciben su pago en una forma diferente esta vez que la anterior. Los pagos se distribuyen por depósito directo o por correo, ya sea en forma de cheque en papel o con tarjeta de débito.

También parece que hubo un snafu importante esta vez para las personas que presentaron sus impuestos con un servicio de preparación de impuestos en línea como TurboTax o H&R Block y pagaron sus tasas de preparación de impuestos con su reembolso esperado. En esos casos, el sitio web del IRS puede mostrar que el dinero fue a una cuenta que no reconocen. Esto se debe a que el dinero puede haber sido enviado a una cuenta bancaria temporal establecida por el preparador de impuestos, que no está activo durante mucho tiempo.

Por ley, la institución financiera debe devolver el dinero al gobierno si la cuenta está cerrada o ya no está activa. Un número de contribuyentes ventilado en línea acerca de su frustración con la situación, incluyendo muchos que obtuvieron sus pagos con facilidad la primera vez.

El Centro Nacional de Derecho del Consumidor estima que hasta 20 millones de estadounidenses pueden verse afectados por este último asunto administrativo.

«Es decepcionante que el IRS no haya solucionado este problema, del que conoce desde hace meses», dijo Lauren Saunders, directora asociada del Centro Nacional de Derecho del Consumidor. «Las personas que necesitan dinero ahora pueden tener que esperar meses hasta que puedan presentar una declaración de impuestos y obtener su reembolso, a menos que las compañías de preparación de impuestos puedan reenviar los fondos».

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ?

El IRS y el Tesoro comenzaron a distribuir pagos la semana pasada. Por ley, tienen hasta el 15 de enero para hacer los pagos.

Los pagos realizados por depósito directo podrían tardar unos días en procesarse, pero los fondos estaban disponibles en gran medida a principios de esta semana. Los pagos enviados por correo podrían tardar de tres a cuatro semanas en llegar a las personas. El Tesoro anunció el jueves que ha comenzado a enviar aproximadamente 8 millones de pagos de impacto económico con tarjeta de débito prepagada. Se alienta a los contribuyentes a vigilar su correo de cerca para la llegada de cheques o tarjetas de débito.

Las personas que no recibieron la primera o segunda ronda de pagos que se les debían o recibieron una cantidad incorrecta pueden reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación en su declaración de impuestos de 2020 para obtener su pago.

¿CUÁNDO COMIENZA LA TEMPORADA DE IMPUESTOS?

El IRS no ha declarado cuándo comenzará a aceptar declaraciones de impuestos para esta temporada de presentación, pero la temporada de impuestos generalmente comienza a finales de enero. Algunos servicios de presentación de impuestos permitirán a los clientes presentar una presentación antes de ese momento.

La presentación electrónica es la forma más rápida y segura de procesar una devolución. En el pasado, el IRS emitió reembolsos en menos de 21 días a partir de la fecha en que se recibió la declaración.

¿POR QUÉ ESTOY RECIBIENDO UN MENSAJE DE ERROR EN EL SITIO DEL IRS?

La herramienta Obtener mi pago es útil, pero puede ser difícil de entender.

No se alarme si recibe el mensaje de «por favor espere», que es una parte normal de la operación del sitio. Si recibe el mensaje «Estado de pago #2 – No disponible», entonces no recibirá el pago y en su lugar tendrá que reclamarlo en su declaración de impuestos.

Se actualiza sólo una vez al día, de modo que comprobarlo varias veces podría ser infructuoso. Además, puede bloquear a los usuarios si se accede demasiadas veces; esto está diseñado para prevenir el fraude.