Así es La Garra, el enorme ring construido en la Casa Blanca por el cumpleaños 80 de Trump

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Para albergar la histórica velada de artes marciales mixtas prevista para el próximo 14 de junio

Vista general este 11 de junio de la gran estructura metálica denominada La Garra, que cubre el ring que albergará la velada de artes marciales mixtas prevista para el próximo 14 de junio -con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, en los jardines de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).

La Casa Blanca presentó este jueves a la prensa "La Garra", el gigantesco ring instalado en los jardines de la residencia presidencial para albergar la histórica velada de artes marciales mixtas prevista para el próximo 14 de junio, con motivo del cumpleaños ochenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Instalado en el Jardín Sur, el octágono donde se desarrollarán las peleas está cubierto por una enorme estructura metálica de casi treinta metros de altura, más alta que la propia Casa Blanca, de allí el apodo de "La Garra".

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La estructura, dotada de potentes focos con los colores de la bandera estadounidense, permite tener visibilidad despejada del pórtico sur de la residencia presidencial.

El ring está rodeado de gradas para albergar entre 4.000 y 5.000 invitados, incluido el propio Trump, que se sentará en primera fila, además de contar con aproximadamente quinientos baños portátiles.

Fuera de la Casa Blanca se instalará una Fan Zone para que otros miles de aficionados puedan ver el combate en pantallas gigantes.

"La Garra", que pesa unas setecientas toneladas, fue construida por la empresa belga de organización de eventos Stageco y fue diseñada inicialmente para un festival de música en Países Bajos.

Un evento inédito

A lo largo de su historia, la Casa Blanca ha acogido todo tipo de eventos, como conciertos y ceremonias, pero nunca antes se había construido una estructura similar ni se había celebrado un combate de artes marciales mixtas, disciplina que mezcla boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y otras técnicas.

El evento tendrá un costo de cerca de sesenta millones de dólares y está organizado por la liga UFC, cuyo presidente, Dana White, mantiene una estrecha relación desde hace décadas con Trump, quien en el pasado tuvo negocios en el boxeo y la lucha libre.

White se ha opuesto siempre a los combates al aire libre, susceptibles a las inclemencias del tiempo e incluso a los mosquitos; pero esta vez, se hizo el de la vista gorda en honor a su amigo.

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El combate ha sido bautizado como UFC Freedom 250 porque forma parte de los festejos por el aniversario 250 de Estados Unidos, aunque se ha hecho coincidir expresamente con los ochenta años del líder republicano, quien el año pasado, al cumplir 79 años, organizó un desfile militar en la capital.

El combate estelar de la noche enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón de peso ligero de la UFC e invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje.

"Me llena de orgullo ser parte de un evento que no solo será uno de los más grandes de la historia de la UFC, sino del deporte en general", declaró Topuria, de 29 años, en una rueda de prensa el miércoles.

La pelea llega con los ánimos caldeados después de que Gaethje se burlara del divorcio de Topuria en varias entrevistas, lo que ha añadido un componente personal al enfrentamiento.

¿Se quedará La Garra?

Trump, un antiguo magnate de la construcción, ha bromeado con la posibilidad de que el estadio se quede de forma permanente en la Casa Blanca, al poner de ejemplo a la Torre Eiffel, que se construyó de forma temporal para la Exposición Universal de 1889 en París pero que luego se quedó.

No es el único cambio de fondo que el líder republicano impulsa en la Casa Blanca, dado que entre sus proyectos estrella está la construcción en marcha de un gran salón de baile en la residencia presidencial que obligó a derribar la histórica Ala Este del edificio.

Trump ha sido criticado por ceder la Casa Blanca para un evento privado, motivo por el cual un grupo de ciudadanos presentó una demanda para intentar frenar el evento.

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También se le acusa de centrar las festividades de la independencia en su propia figura, dado que, además de la pelea por su cumpleaños, tiene intención de emitir pasaportes y billetes conmemorativos con su rostro.