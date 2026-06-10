American Society propone tratado México-EE.UU. contra crimen fuera del T-MEC

Internacional

Planteó que el nuevo tratado sea un mecanismo de "cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero".

La American Society of Mexico (AmSoc) formalizó este martes una propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos, con el argumento de que la seguridad debe abordarse en un instrumento separado y no dentro de la revisión del T-MEC.

El organismo, que agrupa a la comunidad estadounidense en México, planteó que el nuevo tratado sea un mecanismo de "cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero".

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Larry Rubin, presidente de AmSoc, sostuvo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe preservarse como un acuerdo económico, en momentos en que los tres países preparan su revisión.

“El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica”, afirmó Rubin.

AmSoc consideró que el TLCC debe convertirse en una “prioridad estratégica” para fortalecer el diálogo bilateral, mejorar las condiciones de seguridad en México, atraer mayor inversión y generar más empleo.

La propuesta, añadió, requiere la participación de autoridades, líderes empresariales y representantes de ambos países para promover una agenda de cooperación de alto nivel bilateral en seguridad, con responsabilidades compartidas y determinación conjunta frente a delitos que ningún país puede resolver por sí solo.

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La organización también expresó su reconocimiento al trabajo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el fentanilo, y subrayó la necesidad de colaborar con Estados Unidos en distintos frentes, incluido el económico, antes de la negociación del T-MEC.

Rubin aseguró que la cooperación internacional fortalece la soberanía, mientras que el crimen organizado la debilita, y defendió que la frontera común no debe entenderse como un límite, sino como el inicio de nuevas oportunidades, como ocurrió con el antiguo Tratado de Libre Comercio y después con el T-MEC.

AmSoc afirmó que trabajará de manera coordinada con los gobiernos de Sheinbaum y del presidente estadounidense, Donald Trump, así como con fuerzas políticas de ambos países, para impulsar el TLCC.

“México tiene que estar unido, Estados Unidos tiene que estar unido y más importante, los dos países tienen que estar unidos, respetando la soberanía de cada pueblo”, señaló Rubin.

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Todo ello se enmarca en el discurso de la presidenta Sheinbaum de permitir la colaboración a través del intercambio de información sin que se vulnere la soberanía mexicana con operaciones en las que participen agentes extranjeros, como ocurrió en el estado de Chihuahua (norte), motivo por el cual el Gobierno de México inició un proceso contra la gobernadora María Eugenia Campos.