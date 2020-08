Trump promete “justicia” para Vanessa Guillén

Madre y hermana de la soldado asesinada en base militar son recibidas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump garantizó que se llegará hasta el fondo del asunto en el caso del asesinato de Vanessa Guillén. Foto: Cortesía/CasaBlanca.

Magaly Marchena

Washington Hispanic

Con lágrimas en los ojos y sentimientos encontrados, la madre de Vanessa Guillén, la joven soldado asesinada en la base militar Fort Hood, llegó hasta la Casa Blanca para sostener una emotiva reunión con el presidente Donald Trump para exigir justicia por la muerte de su hija.

Rosa Guillén, madre de la soldado, aseguró que su hija murió siendo inocente y sirviendo a este país a manos de personas que son parte del ejército. Guillén solicitó ayuda al presidente Trump para llegar a la verdad y para obtener justicia.

“Yo respeto a nuestros militares; en el ejército no todas las personas son malas. Pero la forma en que trataron a Vanessa, nos trataron a nosotros sin transparencia, sin respeto. Ellos no respetaron nuestra súplica. No respetaron el alegato de mi madre. Y no respetaron a mi hermana”, dijo la hermana menor de Vanessa Guillén al presidente Donald Trump.

La familia de Vanessa llegó acompañada por su abogada, Natalie Khawam, quien explicó todo lo sucedido al presidente Donald Trump sobre la muerte de Vanessa Guillén.

“Vanessa estaba teniendo problemas internamente con algunos de los sargentos, que la estaban acosando sexualmente. No sabemos qué tan lejos llegaron porque muchas mujeres no siempre hablan. Ellas solo están asustadas”, indicó la abogada.

Ante esta circunstancia, la familia Guillén abogó por una legislación que han bautizado como “YoSoyVanessaGuillen” y exigió una investigación exhaustiva del Congreso que permita hallar a las personas que encubrieron el asesinato.

La legislación buscaría proteger a las víctimas de acoso sexual en el Ejército, además de pedir el cierre de la base militar Fort Hood, en Texas.

De manera explícita, la abogada de la familia relató la manera cómo fue asesinada Guillén, en el baño de la base Fort Hood con un martillo para luego ser llevada a un descampado, donde fue desmembrada con un machete y enterrada sin que nadie vea o oiga nada.

“Necesitamos una investigación del Congreso porque es imposible que nadie haya visto u oído nada. Ahí había gente, alguien tuvo que haberla llamado para que se presente a trabajar cuando era su día libre, dónde estaban todos los demás soldados. ES una base enorme, alguien tuvo que ver u oír algo”, declaró Lupe Guillén, hermana de Vanessa.

El presidente Donald Trump se comprometió a que se llegará a la verdad y reiteró su compromiso con la investigación. Asimismo señaló que “cosas puedan salir más adelante que puedan ayudar a otras personas en la situación en la que se encontraba Vanessa”, sin referirse específicamente a una ley, pero aseguró que estará en constante contacto con la familia de Guillén.

El pasado 10 de julio, Trump dijo que había ddo órdenes específicas de investigar el asesinato de la soldado, algo que reiteró durante la visita de la familia Guillén.

Trump se compromete a ayudar en el sepelio

Durante el encuentro, la madre expresó su tristeza por el hecho de “se acerca el funeral y no hay cuerpo” y pidió justicia por su hija y por todos los soldados que han muerto. El mandatario estadounidense ofreció su ayuda no solo para que se logre recuperar el cuerpo de Vanessa sino también económica para garantizar que la soldado tenga un funeral digno lo más pronto posible.

Los responsables

La muerte de la soldado está siendo investigada por el FBI. Hasta ahora, una mujer es la única detenida. Se trata de Cecily Ann Aguilar, de 22 años, y expareja del sospechoso principal por este crimen. Está acusada como cómplice por manipulación de evidencia.

La investigación asegura que Aguilar colaboró con Aaron David Robinson desmembrando el cadáver con un hacha o un machete y enterrándolo en tres agujeros separados junto

al río León. Aguilar enfrenta una condena de hasta 20 años en prisión

y una multa de hasta 250,000 dólares. Aaron David Robinson se quitó la vida cuando supo que sería detenido por el caso de la muerte de Guillén.