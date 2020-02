Senado declara inocente a Trump

Presidente celebra absolución de cargos y ataca a rivales.

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca el jueves habla después de ser declarado absuelto el día anterior por el Senado. Foto: Patrick Semansky / AP

AP

Washington Hispanic

Regocijándose por quedar absuelto en su juicio político, un desafiante Donald Trump aprovechó su victoria el jueves desatando su furia contra aquellos que trataron de destituirlo y apuntando a su campaña de reelección.

En un mensaje que dio desde la Casa Blanca y con gesto triunfal, el presidente alzó un ejemplar de un diario que en la portada titulaba “ABSUELTO”. Trump declaró que el proceso de juicio político fue una “desgracia” y se dijo víctima de enemigos políticos a los que tachó de “escoria”, “sinvergüenzas” y “horribles”. Horas antes, dio un mensaje similar durante un desayuno anual de oración.

“Fue malévolo, fue corrupto”, declaró Trump. “Esto no le debe ocurrir a otro presidente, jamás”.

El mandatario no mencionó nada sobre los cargos en su contra por retener inapropiadamente ayuda militar para presionar a Ucrania a investigar a su rival político, el ex vicepresidente demócrata Joe Biden.

“Pasamos por un infierno, injustamente”, insistió. “No hicimos nada malo”.

Hablando más de una hora, Trump arremetió contra el proceso y reprendió a la gente “mezquina y mala” que según él actuó en su contra, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; el presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja, Adam Schiff, y el exdirector del FBI, James Comey. Luego se regocijó con la votación 52-48 que hubo sobre la acusación de abuso de poder el miércoles en el Senado, donde los republicanos son mayoría.

“Ahora que tenemos esta maravillosa palabra. Nunca pensé que sonara tan bien”, declaró. “Se dice ‘absolución total’”.

Mientras el presidente hablaba, la Sala Este de la Casa Blanca estaba repleta de decenas de simpatizantes, entre ellos senadores republicanos que votaron a favor de absolverlo, miembros del gabinete y aliados en la Cámara de Representantes.

Estado de la Unión

El martes, Trump se dirigió al país en un discurso sobre el Estado de la Unión pidiendo a los estadounidenses que recompensen el fondo de su mandato aunque rechacen sus formas.

“Hace tres años, iniciamos la gran recuperación de Estados Unidos”, comenzó Trump, con su característico estilo triunfalista. “Esta noche, me presento ante ustedes para compartir los increíbles resultados”.

Trump se centró en la economía, destacando el bajo desempleo. También repitió afirmaciones sobre crecimiento económico y la situación del sector manufacturero durante su mandato.

Al término del mensaje, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi tuvo la última palabra: recién había acabado de hablar Trump, ella partió su copia en dos.

Lo hizo en el podio, detrás de Trump y frente a las cámaras. Mientras él bajaba las escaleras, ella lo rompió de nuevo. Luego por tercera vez. Luego una cuarta.

El discurso “fue un manifiesto de falsedades”, dijo Pelosi a los periodistas al abandonar el Capitolio. Romper el discurso era “lo más cortés, dada la alternativa”, agregó.

