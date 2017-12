Segunda mujer acusa a Rep. Rubén Kihuen

L

a mujer, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que el Republicano Kihuen le tocó los muslos en tres incidentes separados, y le envió mensajes de texto sexuales, entre ellos: que se sentara en su regazo, pasara la noche en su casa y algunas preguntas como: “¿De qué color es tu ropa interior?”.

Los mensajes fueron enviados a lo largo de 2015.

La mujer le dijo al periódico The Independent que ella ignoró sus pretenciones.”No creo que Ruben piense que lo que hizo estuvo mal”, le dijo al periódico. “Creo que pensó que estaba jugando”. Kihuen emitió una declaración al The Independent en la que no confirmó ni negó la acusación.

Kihuen, quien fue elegido para el 4to Distrito de Nevada en 2016, ha sido acusado por un ex miembro de la campaña por asalto sexual no deseado, lo que ha provocado la llamadas de renuncia de la líder de la minoría holandesa Nancy Pelosi (D-California) el representante Ben Ray Luján ( NM) y el jefe de la rama de campaña de la Casa Demócrata.

Otros líderes del partido Demócrata han sugerido la renuncia de Kihuen a principios de este mes..