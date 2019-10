Restringen visas para inmigrantes sin seguro

Puede afectar a cónyuges y padres de ciudadanos.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Casa Blanca, el viernes 4 de octubre, el mismo día que firmó una nueva regla migratoria. Foto: Carolyn Kaster / AP

Víctor Caycho

Washington Hispanic

A algunos inmigrantes que soliciten una visa estadounidense se les negará el ingreso al país a menos que puedan demostrar que están aptos cubrir sus gastos médicos, según un decreto que firmó el presidente Donald Trump el viernes en la Casa Blanca.

La nueva regla, denominada “Suspension of Entry of Immigrants Who Will Financially Burden the United States Healthcare System”, se aplica a personas que soliciten visas de inmigrante desde el extranjero, y no a los que ya están en el país.

Si bien no afecta a los residentes permanentes legales ni a los solicitantes de asilo, refugiados ni menores de edad, sí podría aplicarse a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses “que no puedan demostrar a satisfacción del funcionario consular que el cuidado de salud no supondrá una carga sustancial en el sistema de salud de los Estados Unidos”, según indica la medida.

Ese cambio, en efecto, podría tener un impacto en las familias que intentan traer a sus padres al país, sostuvo Doug Rand, cofundador de la organización Boundless, especializada en temas migratorios.

La proclama presidencial indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos que adquieran un seguro de salud menos de 30 días después de entrar o que cuenten con los suficientes recursos financieros para cubrir cualquier gasto médico.

La medida entrará en vigor el 3 de noviembre.

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), estimó que la nueva orden presidencial podría potencialmente excluir a las dos terceras partes de futuros inmigrantes.

Frank Sharry, director ejecutivo de la organización America’s Voice, señaló que esta regla “es ni más ni menos que una prohibición de la inmigración legal” ya que busca sacar a los inmigrantes “por medios administrativos y pasando por encima del Congreso”.

A principios del año, la Administración Trump realizó cambios radicales a las reglas a fin de negar certificados de residencia permanente a los inmigrantes que reciban algunos tipos de asistencia pública.

Un inmigrante tampoco podrá obtener una visa si utiliza subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) para adquirir su póliza. El gobierno federal paga esos subsidios.