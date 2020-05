Melania Trump envía regalos a hospitales

Redacción

Washington Hispanic

Dos días antes su cumpleaños número 50, la primera dama de la nación, Melania Trump, envió obsequios a hospitales en 10 estados y el Distrito de Columbia, dirigidos en especial al personal médico que trabaja en primera línea contra el COVID-19 y a los niños que reciben atención en esos nosocomios.

El viernes 24 se dio a conocer que los regalos consisten en sábanas, gorras, bolsos, lapiceros, mochilas y otros implementos de uso personal.

Los paquetes fueron embarcados hacia los hospitales más afectados por la pandemia, en Washington, DC, Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, Louisiana, Florida, Ohio, Tennessee, Texas, Delaware y Nevada, según reportó la Casa Blanca.

“La comunidad médica está cumpliendo más allá de su deber para proteger la salud del pueblo estadounidense”, dijo Melania Trump en una declaración escrita.

La primera dama consideró que esos obsequios “son una pequeña muestra de mi agradecimiento por su coraje y liderazgo en estos momentos de necesidad”.

No se identificó los hospitales a los que enviaron los regalos. Pero la esposa del presidente Donald Trump se ha reunido en varias ocasiones con médicos y enfermeras de varios de esos centros, para promover su programa “Sea el Mejor” (Be Best), que está enfocado en los jóvenes.

En un tuit difundido el mismo viernes, la primera dama dirigió sus “pensamientos y oraciones a cada persona que está sufriendo y luchando para recuperarse de este terrible virus”.

Melania Trump cumplió 50 años el domingo. Ella nació un 26 de abril de 1970 en Yugoslavia, ahora conocido como Eslovenia.

[/vc_dropcap]