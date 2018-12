Lo que usted leyó en 2018 en Washington Hispanic

Resumen de lo más leído para despedir el año.

Washinton Hispanic

ENERO

Fin de TPS para salvadoreños

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 8 de enero el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador.

Con el TPS, han obtenido permiso de trabajo temporal en EE.UU. unos 200.000 salvadoreños, según un reporte de noviembre del Servicio de Investigación del Congreso de ese país. El programa terminará el 9 de septiembre de 2019. Es decir, los salvadoreños tienen hasta esa fecha para abandonar EE.UU. o conseguir alguna otra forma de residencia legal en el país norteamericano.

El Salvador fue incluido en la lista de países amparados por el TPS después de una serie de terremotos que afectaron al país centroamericano en 2001.

Discovery se va de Silver Spring

El icónico edificio Discovery, en el corazón de Silver Spring, que ha funcionado desde el 2003, anuncio el 12 de enero que dejará de albergar a la gigante cadena de televisión en 2019, pues planean, por primera vez en 32 años, mover sus oficinas globales fuera de Maryland hacia la ciudad de Nueva York. La movida de Discovery Communications surge tras la futura adquisición de Scripps Networks Interactive más tarde este año y combinen los actuales empleados con los que Scripps tiene en Nueva York, y mantengan la oficina que esta cadena tiene en Knoxville, Tennessee.

El segundo año complicado del presidente Donald Trump

Con evidentes logros, especialmente económicos, como lo fueron los altos índices de empleo y el más bajo nivel de desempleo que se registran en un par de décadas en el país, el presidente Donald Trump está culminando su segundo año de gobierno con una similar polarización política a la del inicio de su administración. Además, enfrentado a una nueva realidad política después de las elecciones intermedias de noviembre, cuando su Partido Republicano perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Aún tiene la mayoría en el Senado, pero muchas de las decisiones tendrán que pasar por la Cámara Baja, que inicia sus sesiones en enero de 2019 con mayoría demócrata. Se auguran nuevos enfrentamientos, luego del cierre parcial del gobierno que se inició en la medianoche del viernes 21, sin que se avizore un arreglo inmediato a su pedido de $5,000 millones para financiar el muro fronterizo. A ello contribuyó la recomposición del gobierno, iniciado de manera abrupta con la renuncia obligada del Secretario de Justicia, Jeff Sessions, y seguida por la salida adelantada del Secretario de Defensa, Jim Mattis. Fuentes políticas aseguran que habrá más cambios, mientras se dan las primeras maniobras para la campaña de reelección presidencial: ¿Podrá Trump mantenerse en la presidencia por segundo término? ¿O su gestión sólo será de un solo periodo? Son preguntas aún imposibles de responder.

Piden subir salarios en VA

El miércoles 24 de enero, cientos de activistas y líderes de organizaciones que agrupan a trabajadores de bajos salarios e inmigrantes de Virginia llegaron hasta Richmond, para pedir a la Asamblea Legislativa estatal la solución de sus principales necesidades.

Entre esos llamados destacan el incremento del salario mínimo a $15.00 por hora, la expansión del Medicaid –un programa que asiste a las personas de menores recursos económicos y a los ancianos-, y también el acceso a una licencia de conducir para los trabajadores indocumentados que trabajan en la Mancomunidad de Virginia.

FEBRERO

Gobernador Hogan tiene cáncer de piel

El 2 de febrero, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, en plena conferencia de prensa dio a conocer que se está sometiendo a un tratamiento, pues libra una vez más la batalla contra el cáncer, esta vez con el tipo de enfermedad que afecta la piel. Hogan comentó que su doctor le aseguró que se trata de una forma común y no grave de la enfermedad. El mes pasado le removieron un pedazo de la piel de la frente que al ser evaluada resultó que era cáncer, pero no melanoma. Ahora Hogan, quien recientemente fue tratado por Linfoma No Hodgkin.

“Flu” mata a 4 en Maryland

El martes 6 el Departamento de Salud estatal anuncio que un niño de Maryland murió víctima de la influenza, el primer caso en edad infantil que se registró este año. Pocos días antes, una mujer falleció a consecuencia del mismo mal en el Frederick Memorial Hospital, de la ciudad de Frederick, también en Maryland. Otras dos personas también murieron en el condado de Anne Arundel, indicaron las autoridades de salud locales en Annapolis, la capital del estado. Maryland se ha convertido en la jurisdicción más golpeada por el virus de la influenza en la región metropolitana de Washington.

Exalumno mata a tiros a 17 en escuela

El miércoles 14 un exalumno disparó con un fusil semiautomático en una escuela secundaria de Parkland, Florida y mató al menos a 17 personas, provocando que estudiantes y maestros corrieran hacia las calles. El agresor, identificado como Nikolas Jacob Cruz, estaba equipado con una máscara de gas y granadas de humo, activó una alarma contra incendios para hacer que los estudiantes salieran de sus salones de clase poco antes de que concluyera la jornada en una de las escuelas más grandes del estado, indicaron las autoridades. Cruz fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado.

Renuncia canciller de Educación de DC

El viernes 16 de febrero el canciller de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, Antwan Wilson, renunció a su puesto después de que padres de familia y autoridades locales pidieran su dimisión por utilizar su posición para recibir favores personales. Wilson abandona la posición un año y dos meses después de haber llegado desde Oakland, California, a la capital de la nación con la expectativa de que mejoraría el sistema escolar público de Washington, DC.

El pecado de Wilson fue violar la regla que él mismo había establecido, y violar el proceso de lotería para que su hija, en edad de secundaria, fuera transferida a una escuela fuera de la jurisdicción donde ellos residen.

MARZO

Walmart limita venta de armas

En una sorpresiva decisión, la inmensa cadena de tiendas Walmart, la más grande de su tipo en el país, anunció desde su sede central de Nueva York su decisión de no vender armas a las personas menores de 21 años, en una serie de medidas tomadas luego de revisar su política de ventas de armas de fuego. La decisión se sumó a la anunciada el día anterior por la cadena de tiendas de artículos deportivos Dick’s Sporting Goods que también restringe la venta de armas de fuego a menores de 21 años de edad.

Monseñor Romero sube a los altares

El Papa Francisco abrió la puerta a la canonización del arzobispo de El Salvador Óscar Romero, que murió asesinado en 1980, declarando que el sacerdote que defendió a los más pobres entre los pobres ante la opresión de la derecha debería ser un modelo para los católicos hoy en día.

El pontífice argentino aprobó un decreto que confirmó un milagro atribuido a la intercesión de Romero el martes 6, durante una reunión con el director de la oficina encargada de las canonizaciones en la Iglesia, explicó el Vaticano.

Trump revisa diseños del Muro

El martes 13 de marzo el presidente Donald Trump inspeccionó los ocho enormes prototipos para el muro que desde hace tiempo quiere levantar en la frontera con México, y acusó a California de poner “en riesgo a todo el país” al rehusarse a tomar medidas en contra de la inmigración ilegal. El viaje de Trump se dio en medio de una creciente batalla entre su gobierno y la liberal California, que se ha rehusado a colaborar con los agentes federales en la detención de inmigrantes que están ilegalmente en el país.

Renuncia presidente del Perú

En una votación en el Congreso de Perú, los legisladores aceptaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Con 105 votos a favor el Congreso aprobó la carta de renuncia del mandatario. Hubo 12 votos en contra y cuatro abstenciones.

El vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia del país. Cumplirá mandato hasta el 2021.

Kuczynski presentó su renuncia en un pronunciamiento televisado en el que dijo que no desea que “ni la patria ni su familia siga sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, reveló su decisión de dimitir al cargo.

Kuczynski duró 20 meses en el cargo.

Mitin en el Mall Nacional por un mundo libre de armas

El sábado 24 de marzo, el Mall Nacional de DC fue el escenario donde se reunieron más de 500 mil personas para realizar la Marcha por Nuestras Vidas, un verdadero récord. Otros cientos de miles se movilizaron el mismo día de ciudades como Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Minneapolis, Phoenix, Los Ángeles y Oakland.

Las demostraciones fueron consideradas como “una oleada histórica de activismo juvenil”, donde los jóvenes oradores acusaron al Congreso y al gobierno por falta de decisión para controlar el uso de las armas.

Una de las más aplaudidas fue Yolanda Renee King, de 9 años, nieta del legendario defensor de los derechos civiles Martin Luther King Jr. La pequeña evocó desde el podio algunas de las palabras más famosas de su célebre abuelo: “Tengo un sueño de que ya basta de basta. Y que éste debe ser un mundo libre de armas. Punto”.

La estudiante habló junto a Jaclyn Corin, estudiante de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, Florida, una de las organizadoras de la Marcha por Nuestras Vidas.

ABRIL

Movilizan tropas a frontera sur

El miércoles 4 de abril bajo el argumento de que la seguridad de los Estados Unidos “está en peligro” a consecuencia de “un drástico aumento de actividad ilegal”, el presidente Donald Trump ordenó la movilización de tropas de la Guardia Nacional en la frontera sur. La medida se tomó “para apoyar a la Patrulla Fronteriza en su misión de proteger a nuestro país y detener el flujo de la inmigración ilegal”, según destacó la Casa Blanca en un comunicado emitido el mismo día. De inmediato, Trump dirigió un memorándum múltiple al Secretario de Defensa, al Secretario de Justicia y a la Secretaria de Seguridad Nacional, en el que señaló que la situación en la frontera “ha alcanzado un punto crítico” y que “el desgobierno que persiste en nuestra frontera sur es fundamentalmente incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense”.

Ataque con armas químicas en Siria

Un ataque con armas químicas –aparentemente gases venenosos-, originó más de medio centenar de muertos entre civiles sirios, muchos de ellos niños, en la ciudad de Duma, localizada cerca de Damasco, la capital de Siria.

El mundo reaccionó a este cruel ataque, efectuado la noche del sábado 7, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su secretario general, Antonio Guterres, expresó su indignación por el uso de armas químicas contra la población civil, “lo cual es una violación de las leyes internacionales”, según recalcó.

En Washington, el presidente Donald Trump anunció el lunes 9 que tomará una decisión sobre la respuesta que dará Estados Unidos, un hecho que se consideraba inminente.

Durante una reunión de gabinete, Trump condenó el “atroz ataque” del sábado que cobró la vida de al menos 50 personas, incluidos menores. “Fue un ataque atroz”, sostuvo el mandatario. “Fue horrible”, agregó.

Nuevo presidente de Cuba es Miguel Díaz-Canel

El jueves 19 de abril en una sesión memorable, los diputados eligieron como presidente de Cuba al ingeniero Miguel Díaz-Canel para reemplazar a Raúl Castro al frente del gobierno de Cuba. Al lado de Díaz-Canel, el presidente saliente se puso de pie para aplaudir a su sucesor en Cuba, que por primera vez no tendrá en su máximo cargo a una persona que no se apellide Castro.

Díaz-Canel, de 57 años de edad, fue elegido por 603 de los 604 parlamentarios presentes que comenzaron sus sesiones el miércoles 18 con el objetivo de constituir un nuevo Consejo de Estado, el máximo órgano de gobierno.

Una de sus primeras peticiones fue pedir a la Asamblea posponer la entrega de los nombres del futuro gabinete, aunque sí solicitó aprobar al histórico líder sindical Salvador Valdés como vicepresidente del Consejo de Ministros.

Juez hace revivir DACA

El martes 24 de abril con un impresionante dictamen legal, un juez federal consideró que no hay justificación legal alguna para cancelar el programa DACA, que protegía de la deportación y permitía permanecer en el país, estudiar y trabajar a unos 800 mil inmigrantes, conocidos como Soñadores (Dreamers), los que fueron traídos de niños por sus padres y se quedaron de manera ilegal en el país.

Además de calificar la medida dispuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “caprichosa y arbitraria”, el juez federal John D. Bates, del Distrito de Columbia (Washington, DC), fue aún más riguroso en su fallo.

En primer lugar, el juez dio un plazo de 90 días al DHS “para que explique mejor su argumento de que DACA es ilegal” y señaló que en el caso que no logre demostrarlo, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones de DACA” a los Soñadores que cumplan con los requisitos.

MAYO

Renuncia el director de ICE

El entonces director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, renunció en los primeros días de mayo después de permanecer al frente de la agencia desde enero de 2017. Adujo razones familiares. Con más de treinta años de experiencia gubernamental, era el encargado de ejecutar las órdenes de deportación en el país. Homan era una parte vital en los planes de Trump en lo que a políticas migratorias se refiere.

Una histórica cumbre con emotivas demostraciones de reconciliación y planes para impulsar las relaciones bilaterales protagonizaron el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Esto motivó pocas semanas después la primera cumbre entre Jong Un y el presidente Donald Trump, donde se dieron algunos acuerdos sobre el posible fin de la carrera nuclear de Norcorea.

Boy Scouts aceptan a niñas

La popular organización Boy Scouts rompió una tradición de décadas y ya está permitiendo el ingreso de niñas entre sus filas, anunciaron el miércoles 2 los líderes de la popular organización de excursiones infantiles. “Estamos tratando de encontrar la manera correcta de expresar que le damos la bienvenida tanto a los chicos como a las chicas”, dijo el presidente ejecutivo de la entidad, Mike Surbaugh. La matriz seguirá llamándose Boy Scouts of America (BSA).

Llevan al éxito a más salvadoreñas

La empresaria Sisis Estrella Alemán anunció en un acto público realizado en el Consulado de El Salvador la creación de la Asociación de Mujeres Salvadoreñas (AMUSE), cuyo objetivo es conducir al éxito y a dirigir sus propios negocios a las inmigrantes de ese país en el área metropolitana de Washington DC. Alemán puso su caso como ejemplo de superación, al dejar de trabajar como empleada para establecer la compañía que ahora dirige.

Centroamericanos sin TPS

Nicaragua primero, luego El Salvador y Honduras el viernes 4 de mayo, están en camino a perder definitivamente el beneficio del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitía vivir y trabajar a más de 350 mil centroamericanos, el cual quedará totalmente cancelado. El último país en recibir el impacto de esta medida fue Honduras. El viernes 4 de mayo, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, anunció el fin del TPS para los 57,000 hondureños que recibían ese beneficio desde hace casi 20 años.

Auditan miles de visas de trabajo

El Departamento de Justicia y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración firmaron un acuerdo para ampliar su colaboración, con el propósito de “identificar, investigar y enjuiciar” a los empleadores que discriminen a los trabajadores estadounidenses por preferir a extranjeros con visas H-1B y H-2B. Con ese objetivo, se programó entre mayo y septiembre una oleada de visitas de auditoría a unas 5,000 compañías que emplean a inmigrantes, para verificar en el lugar las prácticas de contratación. Los empleadores infractores pueden recibir fuertes multas e incluso ser llevados a un proceso criminal.

Primera mujer dirige la CIA

Por 54 votos a favor y 45 en contra, el Senado federal confirmó a Gina Haspel para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Haspel, de 61 años y originaria de Kentucky, se convertirá en la primera mujer que asumirá la dirección de la poderosa agencia en la historia del país. Durante la votación, seis demócratas se sumaron a la mayoría de los republicanos a favor del nombramiento.

Muriel Bowser ya es mamá

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser se sintió en mayo en “la mujer más feliz del mundo”, como lo explicó en un Twitter el lunes 21 de mayo. Allí escribió “con gran alegría y emoción, que comparto con ustedes”, que acababa de adoptar a una bebé. “¡Por eso hoy tengo el orgullo de anunciar que soy una mamá!”, exclamó en el mensaje. La recién nacida lleva el nombre de Miranda Elizabeth Bowser, que combina con las iniciales de la alcaldesa cuyo nombre completo es Muriel Elizabeth Bowser.

Avión se desploma en Cuba: 111 muertos

Una tragedia aérea conmocionó la isla de Cuba el viernes 18 de mayo, tras desplomarse el avión Boeing 737 de Cubana de Aviación causando la muertes de 111 personas, entre pasajeros y tripulantes de la nave. El avión cayó en un campo sembrado colindante con el aeropuerto José Martí. Entre las víctimas fatales estuvieron 10 matrimonios de pastores de la Iglesia Evangélica del Nazareno. En la nave viajaban 113 personas, de las cuales tres sobrevivieron pero una falleció posteriormente.

JUNIO

Arrestan a 114 jardineros en redada

Todo empezó con el ofrecimiento de donas a los trabajadores en una de las dos instalaciones de la empresa de jardinería Corso’s Flower & Garden Center, en Sandusky, Ohio, el martes 5. Hombres y mujeres dejaron sus quehaceres y aceptaron de buen grado la invitación. Nadie imaginó en ese momento que la original invitación provenía de policías encubiertos de ICE. Al final, 114 jardineros fueron colocados bajo custodia policial en las dos instalaciones de la compañía, antes de ser enviados a prisión. Se informó que los detenidos son inmigrantes irregulares, sin documentos.

Volcán de Fuego lleva la muerte a Guatemala

Operaciones de rescate se llevaron a cabo cautelosamente tras la devastación causada por la erupción del Volcán de Fuego de Guatemala, que dejó al menos 100 muertos. En un comunicado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), informó que “las condiciones climáticas y las derivadas del material aún caliente depositado en el área afectada no son las adecuadas para preservar la integrar física de los socorristas y luego de las 72 horas de búsqueda, localización y rescate, se ha tomado la decisión de suspender por el momento las acciones”. Al final, el lugar quedó convertido en un cementerio al no poder rescatar a la mayor parte de las víctimas.

Alto a separación de niños

En un acto en la Casa Blanca al que asistieron el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, Trump firmó el miércoles 20 de junio una orden ejecutiva que no permite separar a centenares de niños –entre ellos docenas de menores de cinco años-, de sus padres cuando son arrestados por la policía fronteriza. Fue una caótica semana la que se vivió tras revelarse la situación de esos niños separados –que suman un total de 2,342-, algunos en jaulas de concreto. Los de menor edad eran enviados a albergues en diversas partes del país.

Matan a cinco periodistas en Maryland

Cinco empleados del periódico Capital Gazette, que se edita en Annapolis, Maryland, fueron asesinados a tiros por un pistolero pasadas las 2 de la tarde del jueves 28 de junio. Fue uno de los ataques más letales contra periodistas en la historia de la nación. El atacangte, Jarrod W. Ramos, había amenazado previamente al periódico en las redes sociales. Ese día arrojó granadas de humo y les disparó a los periodistas con una escopeta. Los asesinados son: Wendi Winters, Rebecca Smith, Robert Hiaasen, Gerald Fischman y John McNamara.

600 mujeres se dejan arrestar en el Capitolio

En una nueva movilización, alrededor de 600 mujeres fueron arrestadas la tarde del jueves 28 por la Policía del Capitolio. Las detenciones se dieron luego de un ‘plantón’ masivo de desobediencia civil frente al edificio Hart del Senado, en protesta por la separación de más de 2 mil niños, que aún no pueden ser reunidos con sus padres y madres que ingresaron con ellos por la frontera en solicitud de asilo.

Ordenan captura del expresidente Funes

Un juez de San Salvador emitió el miércoles 27 de junio órdenes de captura a escala nacional e internacional contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, varios de sus familiares y algunos exfuncionarios vinculados a una red de corrupción que aparentemente malversó 351 millones de dólares. La Fiscalía General detalló que la orden de captura es contra 15 personas –entre ellas Funes-, que siguen prófugas y que han salido del país.

JULIO

Unidos US celebra 50to. aniversario

La organización nacional Unidos US, cuyo nombre reemplazó hace dos años el del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), distinguió el lunes 9, en Washington DC, a tres líderes hispanos en una multitudinaria Gala de Premiación por el 50to. aniversario de su fundación. Los galardonados fueron Sonia Gutiérrez, presidenta emérita y fundadora de la Escuela Pública Autónoma Internacional Carlos Rosario; Lourdes Meluzá, reconocida corresponsal de noticias a nivel nacional; Ruby Jade Corado, calificada como una leyenda comunitaria y fundadora de Casa Ruby; y la Fundación Ford, que es un patrocinador permanente del trabajo de UnidosUS.

Milagroso rescate en Tailandia

Una audaz misión de rescate en las inundadas grutas de una laberíntica cueva tailandesa terminó con el rescate de los 12 muchachos y su entrenador de fútbol, concluyendo un drama de 18 días que segó la vida de un buzo y mantuvo en vilo a muchas personas en todo el mundo. “No sabemos si esto fue un milagro o algo científico o qué, pero lo cierto es que los 13 Jabalíes Salvajes están fuera de la cueva”, dijo la fuerza de operaciones especiales de la Armada tailandesa en alusión al nombre del equipo de fútbol. “Todos están a salvo”, continuó.

Redada de criminales en el DMV

En una serie de incursiones y como parte de la Operación Escudo de Águila (Operation Eagle’s Shield), oficiales de dos agencias federales buscaron y arrestaron a 132 personas en amplias redadas que se centraron en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. El lunes 22, la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó que el viernes 20 había concluido esta fase de la operación, enfocadas en delincuentes violentos, miembros de pandillas, ofensores sexuales y prófugos de la justicia, en la que participaron gran número de sus agentes y también efectivos de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), asentados en el área metropolitana de Washington.

Venezuela: Maduro lleva inflación al millón por ciento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó el lunes 23 que la inflación de Venezuela podría alcanzar un millón por ciento en 2018, comparable a la experimentada en Alemania a comienzos del siglo XX y en Zimbabwe a inicios de la década pasada. El economista jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner, sostuvo que de concretarse los pronósticos para este año, la economía venezolana se habrá contraído alrededor de 50 por ciento durante el último lustro.

AGOSTO

Exarzobispo McCarrick en escándalo sexual

Un verdadero terremoto sacudió en los primeros días de agosto a la Iglesia Católica en la región de Washington DC, como consecuencia de un escándalo sexual que involucra a uno de los más reconocidas figuras de la jerarquía eclesiástica. El Papa Francisco aceptó la renuncia del monseñor Theodore Edgar McCarrick como miembro del Colegio de Cardenales, un hecho sin precedentes por un hecho abuso sexual de menores. McCarrick fue arzobispo metropolitano de Washington durante cinco años, hasta 2006, después de una meteórica carrera que se inició hace 60 años en Nueva York, donde obtuvo su ordenación sacerdotal. A sus 88 años, McCarrick espera dos juicios, uno en el campo civil y otro canónico.

Niños felices de volver con sus padres

Vivieron por varias semanas una odisea increíble y dolorosa, que quedará registrada para siempre en sus memorias. Fueron separados hace varios meses después de ser puestos bajo custodia de la policía fronteriza cuando llevados por sus padres cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos. Hasta allí habían llegado procedentes de Guatemala. El martes 7 de agosto esa odisea terminó. Ellos tuvieron una gran fiesta de bienvenida en el aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala, donde pudieron reunirse con sus progenitores.

DC y San Salvador son Ciudades Hermanas

En una ceremonia pública en la capital salvadoreña, los alcaldes de Washington DC, Muriel Bowser, y de San Salvador, Ernesto Muyshondt, sellaron el lunes 13 un convenio de Hermanamiento de ambas ciudades. Desde ese momento DC y San Salvador son “Ciudades Hermanas”, un acuerdo que permitirá a ambas comunas a trabajar en diversos programas de desarrollo económico, seguridad pública, cultura, educación, medio ambiente y cooperació0n intergubernamental, entre otros.

Melania Trump: No al bullying cibernético

La primera dama, Melania Trump, animó a empresas de tecnología y redes sociales a que ofrezcan más oportunidades para que los niños compartan ideas sobre cómo ser “buenos ciudadanos en línea” y combatir el ‘bullying’ cibernético. Dijo que, si bien la mayoría de los niños son más conscientes que algunos adultos de los “beneficios e inconvenientes” de las redes sociales, los adultos deben de hacer “todo lo que podamos” para darles información y herramientas para que tengan hábitos seguros en línea.

Ultimo adiós a John McCain

Todos los sectores del país se sumaron para destacar de manera unánime la figura del senador John McCain, de Arizona, quien falleció el sábado 25 de agosto. Líderes políticos y de organizaciones locales pusieron en relieve el hecho de que McCain, quien murió a la edad de 81 años a consecuencia de un cáncer al cerebro, siempre puso el patriotismo por encima de las rivalidades partidarias o “luchas tribales”, como él las calificó en un mensaje de despedida. Patrocinó, junto con otros siete colegas, un proyecto de ley de reforma migratoria que fue aprobado en el Senado. También votó para impedir la derogación de la ley de Cuidado de Salud Asequible, más conocida como ObamaCare, en 2017.

SEPTIEMBRE

Estudiantes latinos llegan a un tercio

Este año el sistema de escuelas públicas más grande de Maryland recibió a más de 163 mil estudiantes desde Kinder hasta el doceavo grado, y por segundo año consecutivo, los niños y jóvenes hispanos y de origen latino componen un tercio de la población estudiantil. “Somos una tercera parte latina, que demuestra que hay un grupo grande en las escuelas y necesitamos pensar en cómo mejor ayudar a los estudiantes a progresar y salir adelante”, dijo María Navarro, jefa de la Dirección Académica de MCPS. La funcionaria puso como ejemplo los programas de ingeniería en donde se debe mejorar la participación de los jóvenes latinos, como en Ciencias y Tecnologías, a la vez que incita a los jóvenes a tomar más clases avanzadas.

Estado de emergencia por huracán Florence

Los vientos huracanados de Florence llegaron con las primeras horas del viernes 14 a las costas de Carolina del Norte, a una velocidad de 140 millas por hora (225 kph), mientras los expertos del Centro Nacional de Huracanes se mostraban muy intrigados por el extraño comportamiento del fenómeno. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ordenó el estado de emergencia en esa circunscripción y lo mismo hicieron el gobernador de Maryland, Larry Hogan, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser con el fin de obtener los recursos económicos necesarios para restaurar las jurisdicciones afectadas por inundaciones, falta de energía eléctrica y otros efectos del fenómeno natural que dejó 53 muertos y daños que rondan los 22 millones de dólares.

Apuñalan mortalmente a corredora en DC

Una residente del Distrito de Columbia murió la noche del martes 18 de septiembre, después de que un hombre la apuñaló en repetidas ocasiones mientras ella trotaba por el barrio de Logan Circle, un lugar con baja incidencia de crímenes en la ciudad de Washington. Wendy Martínez, una mujer de 35 años nativa de Nicaragua, fue encontrada por las autoridades bañada en su propia sangre en el piso de un restaurante de comida china en la cuadra 1400 de la 11th Street, en el cuadrante noroeste de la ciudad. Algunos testigos corrieron hacia ella para socorrerla hasta que la ambulancia llegara, pero fue declarada muerta en el hospital. La policía capturó al sospechoso al día siguiente y desde entonces enfrenta cargos por homicidio.

Detectan a personas con “Legionario”

Las autoridades de salud del Distrito de Columbia informaron que una segunda persona fue diagnosticada con la enfermedad del legionario, una forma grave de neumonía causada por bacterias que viven en el sistema de agua, y creció la preocupación de que otras personas podrían adquirir el mal. Los afectados residían en la comunidad para seniors Ingleside at Rock Creek, que queda en el cuadrante noroeste del Distrito de Columbia sobre la Military Road, y aunque quienes consumen el agua no siempre son afectados, las personas de edad avanzada están dentro del grupo más vulnerable. Este tipo de neumonía se manifiesta en quienes la padecen con fiebre, dificultades respiratorias, fatiga, dolores musculares, tos y dolores de cabeza. La manera de contrarrestarla es a través de antibióticos.

OCTUBRE

Anulan Iniciativa 77 en Washington

La iniciativa 77, que fijaba un nuevo salario mínimo para los trabajadores del sector de servicios en el Distrito de Columbia, fue anulada después de los legisladores votaron 8-5 en contra de la medida que los residentes de Washington habían aprobado hace apenas tres meses atrás. La reacción del concejo surgió cuando personas involucradas en la industria alzaron su voz en protesta ante los posibles efectos negativos que podría traer tanto para ellos en el aspecto económico, como para los empleadores y los clientes. La iniciativa indicaba que para el año 2020, los meseros, bartenders y otros empleados ganarían el mismo salario mínimo que otros trabajadores en el Distrito. Actualmente el salario en Washington es $15 por hora.

Declaran Santo a Romero

Millones de católicos, desde el “Pulgarcito de América”, como se conoce a El Salvador, hasta el Vaticano, se llenaron de regocijo al saber que finalmente el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 en medio de una misa, fue proclamado santo durante una ceremonia oficiada por el Papa Francisco en la Santa Sede. Esta proclamación llegó tres años después de que Romero fuese reconocido como beato durante una ceremonia en la capital de El Salvador, país de donde es oriundo. Al menos unos cinco mil feligreses salvadoreños se dieron cita en el Vaticano para presenciar este hecho histórico. También estuvo presente en la ceremonia Cecilia Flores, una mujer que según su familia, y la iglesia, está viva gracias al milagro que Romero ejecutó tres años atrás.

Se registra extraña enfermedad en el país

El país enfrentó un brote de una rara enfermedad parecida al polio que provoca parálisis repentina en los niños y el estado de Maryland reportó cinco posibles casos al 19 de octubre, de acuerdo con las autoridades de salud de esta región. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) conoce de 62 incidencias de enfermedades parecidas al polio en lo que va del año, pero sólo 22 de ellos han sido confirmados como Mielitis Aguda Flácida (AFM), cuyos síntomas generan debilidad en los brazos, piernas, en los músculos de la cara, ocasionando dificultad para hablar y tragar. La mayoría de los afectados, un 90% de ellos, están entre los 18 años de edad o menos. Ninguno de ellos tenía el virus de polio.

Conductores no hace “alto” en MD

Este fue el resultado que arrojó la última encuesta realizada por el Departamento de Educación, en la que todos los conductores de buses escolares de Maryland contabilizaron la cantidad de conductores que no hicieron caso a la señal de alto cuando el autobús la desplegó mientras estaba detenido durante el primer día de clases. La encuesta arrojó un total de tres mil 812 conductores que violaron la ley, más de 500 conductores que lo hicieron el año pasado. La mayoría de estas violaciones fueron contabilizadas en el condado de Montgomery, uno de los distritos escolares más grandes en todo el país, en donde hubo unas mil 38. “Es ilegal pasar un autobús con el brazo de Alto extendido”, dijo Karen Salmon, Superintendente estatal de Educación.

Trump dice “No” a las caravanas

El presidente Donald Trump prometió que los miembros de las caravanas de inmigrantes centroamericanos que marchan hacia la frontera sur de los Estados Unidos “no pasarán”. Añadió que aquellos que soliciten asilo serán arrestados y llevados a “ciudades de carpas” donde podrán seguir dicho proceso, sin tener que ser liberados como ocurre hasta el momento para seguir su caso en la corte de asilo o de deportación, según el caso. En declaraciones el mandatario recalcó que si cualquiera de los migrantes llega a la frontera y solicita asilo, “como es su derecho legal”, Estados Unidos planea “retenerlos hasta que su juicio se lleve a cabo”. “Vamos a construir ciudades de carpas. Vamos a poner carpas por todo el lugar… y tendrán que esperar por mucho tiempo”, declaró Trump.

NOVIEMBRE

Acusan a sacerdote de abusar de menor

Un sacerdote de la iglesia Sagrado Corazón, en la ciudad de Washington, fue arrestado el miércoles, 7 de noviembre, acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años en el 2015. Urbano Vásquez fue señalado por la víctima, en donde dijo que la tocó por debajo de la blusa en una de las oficinas de la residencia de los párrocos, a un lado de la iglesia. Otra víctima dijo que el sacerdote le tocó el muslo mientras estaba en el confesionario. La Arquidiócesis suspendió también al sacerdote Moisés Villalta por supuestamente no reportar el crimen cuando supo de las alegaciones. Tras un acuerdo, Vásquez vivió con los capuchinos en Pennsylvania, sin embargo, tras el surgimiento de nuevas acusaciones, una jueza ordenó su detención.

Amazon anuncia sede en Arlington

Amazon, el más grande vendedor de productos por Internet anunció que el área de Crystal City, en el condado de Arlington, albergará su nueva sede central. La designación creará al menos 25 mil nuevos empleos de nivel corporativo en los próximos 12 años, hecho que beneficiará a toda la región metropolitana conformada por Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia (DC). Además significará una inversión inicial de 2,500 millones de dólares de parte de Amazon. El anuncio desató de inmediato una enorme euforia en todos los sectores del DMV, especialmente entre sus líderes locales más representativos: el gobernador de Virginia, Ralph Northam, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, y el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Demandan a bancos en MD

Las autoridades judiciales de los condados de Montgomery y Prince George’s presentaron demandas federales en contra de dos bancos y sus entidades por supuestamente seducir a clientes negros y latinos hacia préstamos hipotecarios de alto riesgo, tal y como ocurrió durante la crisis del año 2010. De acuerdo con los demandantes, Bank of America y Wells Fargo, junto con sus entidades Countrywide, Merrill Lynch y Wachovia, sabían que la balanza de los préstamos se inclinaba más hacia el fracaso o a la ganancia de los prestamistas que el bienestar financiero de los clientes, lo que ha dejado como resultado a familiares de minorías “devastadas por incumplimientos y viviendas secuestradas” por las entidades que emitieron los préstamos.

Se reportan más afectados por adenovirus

Una infección con un brote viral a causa del adenovirus que ha afectado a nueve estudiantes ha causado alarma en la Universidad de Maryland, en College Park, luego de la muerte de la alumna Olivia Paregol, de 18 años. Sin embargo, las autoridades médicas señalaron que este tipo de virus sólo se convierte en altamente peligroso cuando la persona afectada tiene complicaciones en el sistema inmunitario, como era el caso de Paregol, quien falleció el domingo 18 de noviembre. El martes 27 se reportaron tres nuevos casos de adenovirus en el mismo centro de estudios superiores, detectados después de la celebración por el Día de Acción de Gracias. Al igual que otros cinco casos presentados en esa universidad, ellos no requirieron hospitalización, informó el Dr. David McBride.

DICIEMBRE

Adiós al Presidente Bush

Desde el lunes 3 hasta el miércoles 5, la capital de la nación rindió el más sentido homenaje al fallecido expresidente George H.W. Bush, que empezó con una ceremonia solemne y tributos a su servicio y decencia, mientras los restos del 41er presidente eran colocados en la Rotonda del Capitolio para tres días de luto por parte de la élite política y de los ciudadanos. Bush fue presidente de 1989 a 1993 y falleció el viernes 30 de noviembre a los 94 años. Un avión de la Fuerza Aérea trasladó el féretro de Bush para un último servicio funerario en Houston y su entierro se realizó el jueves 6.

Destinan $3,500 millones para escuelas

Las escuelas públicas de Maryland están a punto de recibir un financiamiento nunca antes visto en el Estado. Y es que el gobernador de Maryland anunció que solicitaría a la Asamblea General la asignación de mil 900 millones de dólares más para la construcción de nuevos centros educativos y la mejora de los ya existentes. Si su propuesta llega a ser aprobada, el sistema educativo público contará con un presupuesto total de tres mil 500 millones de dólares para ser utilizados en un periodo de cinco años. Los fondos provienen de los impuestos recolectados en la industria de los casinos, propuesta que la población aprobó durante un referendo en las elecciones pasadas. La Asamblea General de Maryland tendrá la última palabra.

Refuerzan leyes sobre armas en DC

El Distrito de Columbia se unió a otras 13 jurisdicciones que han reforzado sus regulaciones sobre la posesión de armas de fuego en un intento por prevenir que se registren tiroteos masivos como ya se ha vuelto costumbre en el país. La denominada ley “Red Flag”, o bandera roja en español, permite que un juez emita una orden para despojar a una persona de arma de fuego, si se considera que se encuentra en riesgo de hacerse daño o lastimar a otros. Esta legislación recibió el apoyo absoluto de los concejales de la ciudad. “Aquellos familiares que conocen a alguien que ha expresado su deseo de hacerse daño a ellos mismo o a otros, queremos que digan algo”, incentivó el concejal Charles Allen.