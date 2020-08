Entra en vigencia nueva guía para solicitar DACA

Gobierno de EE.UU. no aceptará nuevos casos

La Corte Suprema falló que es ilegal la terminación de DACA, pero el gobierno ahora ha impuesto nuevas condiciones, que incluyen renovaciones solo por un año. Foto AP

Redacción

Magaly Marchena

Washington Hispanic

La Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó esta semana una guía sobre cómo se va implementar el programa de Acción Diferida para los LLegados en la Infancia conocido como DACA.

Según la nueva guía se rechazarán todas las solicitudes que se presenten por primera vez y solo se aceptarán las renovaciones, las cuales sólo serán por un año, tiempo que también aplica para el permiso de trabajo.

“Lo interesante es que tenemos un fallo de la Corte Suprema que dice que es ilegal la terminación del programa porque no cumple con los requisitos de un acto administrativo, por lo tanto, el programa continúa vigente. Si el programa continúa vigente, la primera interpretación que se hace es que eso significa que cualquier persona que no ha postulado al programa, podría hacerlo y que se puede continuar con las renovaciones del programa”, explica al Washington Hispanic la abogada Elena Olea, directora asociada de programas para Alianza Américas.

Por su parte, el gobierno ha anunciado que no aceptará nuevas solicitudes, pero no descarta que lo haga en un futuro. “Los rechazos – de las nuevas solicitudes- serán sin perjuicio, lo que significa que los extranjeros pueden volver a presentar una solicitud si USCIS comienza a aceptar nuevas peticiones en el futuro de parte de extranjeros que nunca han recibido DACA”, señala el USCIS en un comunicado.

El otro cambio importante bajo la nueva guía para solicitar DACA es la restricción en el tiempo con anterioridad que se puede solicitar una renovación. Antes se podía empezar a tramitar la renovación hasta con seis meses antes de que se venza el beneficio. Ahora se pueden presentar las solicitudes de renovación entre 150 a 120 días antes de que venza el amparo migratorio.

“Esto va significar que muchos jóvenes amparados por DACA pueden perder la protección por un tiempo, considerando las demoras que está presentando el servicio de inmigración. Es más, incluso para muchos puede representar la pérdida de sus trabajos”, indica la abogada.

Cabe resaltar que ahora la renovación de DACA es solo por un año lo que representa más gastos para el beneficiario. Al mismo tiempo, USCIS indicó que no rescindirá ninguna otorgación de DACA que es válida actualmente por dos años ni los documentos de autorización de empleo (EAD) relacionados con éstas, a menos que USCIS cancele el DACA del extranjero porque no continúa en cumplimiento con los criterios de DACA, entre estos, que no justifique el ejercicio favorable de discreción procesal.

USCIS reemplazará los EAD con validez dos años que se hayan sido robados o se hayan extraviado o dañado, con el mismo periodo de validez de dos años siempre que la solicitud de reemplazo de EAD sea aprobable.

Con respecto a los permisos para viajar fuera del país para los beneficiados por DACA sólo se otorgarán por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo de conformidad con el estatuto gubernamental.