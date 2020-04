Quédate en casa o paga una multa de $5,000

Gobernadores de MD y VA y alcaldesa de DC ordenan medida obligatoria para contener el coronavirus.

Víctor Caycho

Washington Hispanic

El gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, fue la primera máxima autoridad local en el área metropolitana en anunciar la ordenanza de mandato obligatorio “Quédate en Casa” la mañana del lunes 30.

Hogan señaló que todos los habitantes del estado no deberán abandonar sus casas a menos que sea por “un propósito esencial”, como conseguir alimentos o medicinas, buscar atención médica o ir al trabajo si éste también es considerado de carácter esencial.

“Ésta es una crisis de salud pública. Y nosotros no estamos pidiendo o sugiriendo que la población permanezca en sus casas. Estamos ordenando que lo acaten”, advirtió el gobernador en conferencia de prensa.

Efectivos policiales y de otras agencias de la ley tienen la potestad de dar estricto cumplimiento a estas nuevas normas y detener a los infractores.

Más adelante, la autoridad dio a conocer que una alerta de emergencia había sido enviada a los teléfonos celulares de todos los residentes de Maryland, explicándoles que la directiva entraba en vigencia desde las 8 de la noche de ese mismo lunes.

También se vigilará que las personas no viajen fuera del estado, salvo que sea “absolutamente necesario”. “Toda persona que dejó el estado recientemente debería entrar en cuarentena por 14 días por su propia cuenta”, establece una de las disposiciones.

El anuncio del gobernador de Maryland se dio luego que las autoridades de salud del estado, así como de Virginia y el Distrito de Columbia, difundieran dramáticas cifras relacionadas con el coronavirus, que mostraban un vertiginoso aumento de casos declarados positivos.

El miércoles se confirmó que hasta ese día el número de infectados en Maryland ascendía a 2 mil 331, con un incremento de mil sólo en el fin de semana, mientras que los fallecidos por el COVID-19 llegaban a 36.

Hogan recalcó que muchas de las medidas ya habían sido puestas en marcha desde hacía tres semanas, pero como simples sugerencias y recomendaciones a la población. “Ahora es una orden de cumplimiento obligatorio”, dijo.

“La gente no estará todo el tiempo encerrada. Por eso señalamos que los residentes necesitan permanecer en sus casas, excepto por situaciones de carácter esencial y necesarias”, enfatizó.

En ese sentido, Hogan dijo que la gente podría salir “por su propio bienestar físico o mental, a caminar o llevar a su perro por las cercanías de su domicilio”. Y puso el ejemplo de una tubería que está rota y puede inundar la casa, “por lo que sus residentes tienen que salir o hacer algo para reparar la avería”.

“Pero usted no debería salir a comprar alfombras o gabinetes, ni muebles o ropa… usted debe salir a comprar cosas que necesite para sobrevivir”, recalcó.

Por otro lado, confirmó que desacatar la orden “Quédate en Casa” recibirá las sanciones más drásticas de todo el área metropolitana, “y llegan a un año de prisión o $5,000 de multa, o ambas a la vez”, advirtió Hogan.

Lo que no está permitido

Entre otras directivas que estipula la ordenanza “Quédate en Casa” en Maryland se encuentran las siguientes:

• No están permitidas las reuniones que violen las reglas de distancia social y el número de personas (10 como máximo).

• No se permitirán servicios religiosos o de culto con más de 10 personas.

• Las citas médicas no esenciales, como exámenes de la vista o limpieza de dientes deben ser pospuestas o canceladas.

• Los gimnasios, locales deportivos y centros similares deben ser cerrados.

• Los restaurantes pueden funcionar pero sólo con servicios de entrega en el auto o de recojo de comida en el exterior.