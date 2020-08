Seguros de salud deben cubrir pruebas de COVID-19

En Washington, DC

Las personas que trabajan en lugares de alto riesgo podrían hacerse la prueba semanalmente y debe pagarla su seguro médico bajo la nueva ordenanza. Foto AP.

Redacción

Magaly Marchena

Washington Hispanic

Si usted es una persona de alto riesgo por su condición física o porque trabaja en lugares donde se puede contagiar de COVID-19, ahora podrá hacerse la prueba bajo su seguro médico sin que tenga pagar ningún costo compartido.

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser ordenó que todas las compañías de seguro de salud del Distrito con licencia cubran los costos de las pruebas durante la emergencia de salud pública que se viven en el país.

“Sabemos que el mejor lugar para hacerse la prueba de COVID-19 es con un médico o con un profesional de la salud que pueda hablar con usted sobre sus síntomas, su salud y sus cuidados futuros. Si necesita una prueba, debe hacérsela y no debe preocuparse por el costo”, dijo la alcaldesa Bowser.

“Esta es una manera más de mantener a los habitantes de Washington seguros y de trabajar para detener la propagación de COVID-19”, indicó Bowser en un comunicado.

Antes de la ordenanza, las aseguradoras sólo debían cubrir las pruebas de COVID-19 de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Esta ordenanza va más allá de las directrices de los CDC, al cubrir las pruebas para algunas personas asintomáticas que trabajan en entornos de alto riesgo, tienen un alto riesgo de complicaciones por COVID-19 o han estado expuestas a una persona recientemente diagnosticada. Ahora, las aseguradoras deberán cubrir las pruebas de COVID-19 para estos individuos una vez por semana, sin costos compartidos y sin la aprobación previa de un médico.

Por ejemplo, bajo la nueva orden, un individuo asintomático que trabaja en un centro de cuidados a largo plazo puede ir con su médico para una prueba de COVID-19 y su seguro lo cubrirá.

El Distrito de Columbia también ha dispuesto lugares para hacerse la prueba gratuitamente para aquellos que no tengan acceso a un seguro médico. Pueden acercarse a Judiciary Square (Calle F, NW entre las calles 4th y 5 th, de lunes a viernes de 8 am. a 12 pm. También se ofrecen pruebas gratuitas en estaciones de bombero para registrarse y no tener que hacer fila visite coronavirus.dc.gov/register.