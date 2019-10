Residentes legales pueden ser policías

Eliminan requisito de la ciudadanía

Entrenamiento de jóvenes que postulan a la policía de Maryland. Foto: Cortesía

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Una buena noticia para los jóvenes y adultos que tengan vocación por el trabajo de policía y que hasta la semana pasada no podían postular por no ser ciudadanos estadounidense: desde el martes pasado, ya no se requiere el requisito de la ciudadanía para formar parte de los departamentos de policía en cualquier condado de Maryland.

La medida está contenida en la Ley SB 853 que ya es norma legal en todo el estado, se acuerdo a una iniciativa que fue aprobado mayoritariamente por el Senado estatal de Annapolis y cuya rúbrica del gobernador Larry Hogan se asentó el mes pasado.

Entre los considerandos de la legislación se establece que la elegibilidad para ser un oficial de policía comprende también a los residentes permanentes legales que hayan aplicado para la ciudadanía del país.

Asimismo, se incluye a los militares retirados que hayan recibido honores durante el servicio.

El texto de la legislación también advierte que si los solicitantes finalmente no obtienen la ciudadanía, entonces su ingreso será rescindido por la Comisión de Entrenamiento y Estándar de la Policía de Maryland.