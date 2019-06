Renuncia alcaldesa de Upper Marlboro

Tonga Turner asegura que las amenazas y ataques racistas no influyeron en su decisión.

En enero de 2018, Tonga Turner (traje verde) se convirtió en la primera alcaldesa de raza negra para la ciudad de Upper Marlboro. Un hecho histórico. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Una alcaldesa de una ciudad en el condado de Prince George’s aclaró esta semana que su renuncia al puesto que ocupó durante casi año y medio se debe a motivos personales y no por los ataques racistas de los que fue objeto desde su elección.

Tonga Turner, de Upper Marlboro señaló que desea pasar más tiempo con su familia y que sus obligaciones como alcaldesa estaban interfiriendo con sus deseos de formar parte del crecimiento de su hijo de tres años.

La funcionaria dijo que hacía varios meses que estaba pensando en dejar la posición, pero no fue sino hasta cuando se perdió una ceremonia de graduación de su pequeño por asuntos de la oficina que concretó sus acciones.

Tonga hizo historia al convertirse en la primera mujer de raza negra en ocupar el puesto de alcalde en Upper Marlboro. Pero su periodo estuvo lleno de dificultades producto de las amenazas de las que era víctima. En una ocasión las llantas de su automóvil fueron pinchadas, y en otra, un excomisionado de la ciudad dibujó esvásticas durante una reunión.

Aún así, Turner se mantiene en que estos acontecimientos no influyeron en su decisión. “Nunca fue mi intención dar al público la impresión de que me están expulsando o intimidando para dejar mi rol”, dijo Turner. “Nadie de ningún color, raza o etnia me va a asustar para que haga algo”.

La alcaldesa dijo que su renuncia se hará efectiva a partir del 21 de junio próximo. “He traído la ciudad de Upper Marlboro hasta donde puedo llevarla”, señaló Turner enumerando una serie de iniciativas que se pusieron en marcha durante su gestión.

Con la movida, tampoco quiso sugerir que las madres no pueden ocupar un cargo público o participar de la política, sino que deben hacer “lo que crean que es correcto para ellas”.