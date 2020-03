Proponen Metro gratis para residentes de DC

Entregarían un crédito de 100 dólares mensuales para transporte

El Concejal Charles Allen del Ward 6, en Washington, mencionó que la iniciativa no aplicaría para quienes ya reciben beneficios de transporte. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Una legislación en el Distrito de Columbia podría darle a sus residentes un crédito de 100 dólares cada mes para que puedan viajar en el Metro de manera gratuita. La medida fue introducida con el objetivo de ofrecer un alivio económico a las familias de bajos recursos y promover el uso de este medio de transporte.

“Es excelente para las empresas, excelente para los empleados. Pero realmente, lo más importante, para aquellos que tienen la menor cantidad de acceso pero tienen que pagar más por Metro, esto puede ser transformador para familias trabajadoras”, dijo Charles Allen, concejal del Ward 6.

Por más bueno que suene, la iniciativa todavía tiene que ser discutida por los legisladores y podrían pasar meses o hasta más de un año si llega a ser aprobada. La Enmienda Metro para D.C. 2020, como se titula la propuesta, sería establecida por etapas y las familias de bajos recursos serían los primeros en aplicar.

Como un ejemplo, señalaron que una familia de cuatro personas que genera 80 mil dólares al año o menos, podrían aplicar de primeros.

La oficina del concejal Allen señaló que la iniciativa no sería tan costosa, ya que el Distrito puede utilizar los recursos que la ciudad no está gastando en servicios. Estiman que Washington pagaría entre 50 y 100 millones de dólares al año para beneficiar a unas 118 mil personas. De los 100 dólares en crédito al mes que se pondrían en la tarjeta SmarTrip de los participantes, el monto que no usen regresará a las arcas del gobierno local.

Actualmente el Distrito corre con los gastos de movilización de los estudiantes y paga 367 dólares por cada tarjeta de SmarTrip.

El Metro de Washington funciona en jurisdicciones de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, pero es esta última la que marca la pauta en este sentido. Hasta ahora el Metro no ha expresado su opinión sobre la iniciativa.