Prioridad para adultos mayores en DC

Objetivo es tener una ciudad “donde la gente de todas las edades y procedencias pueda vivir feliz y saludable”.

Muriel Bowser se dirige a un centenar de ancianos del Centro de Bienestar para Adultos Mayores de Congress Heights, al NE de DC, el viernes 8. La alcaldesa prometió seguir expandiendo la misión de construir una ciudad amigable con las personas de todas las edades. Foto: Cortesía

Víctor Caycho

Washinton Hispanic

En una decisión que generó muchos elogios, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, firmó el viernes 8 la legislación que establece el nuevo Departamento para Adultos Mayores y Vivienda Comunitaria en la ciudad capital de la nación (District of Columbia Department on Aging and Community Living Amendment Act).

Para ello elevó a la categoría de Departamento la actual Oficina sobre Personas de Edad, haciendo realidad la iniciativa que en ese sentido presentó en 2013 el exalcalde de DC y entonces concejal Marion Barry, quien falleció un año después.

“Hoy estoy orgullosa de recoger el legado de Marion Barry, y continuar expandiendo la misión de construir una ciudad amigable con las personas mayores, donde la gente de todas las edades y procedencias pueda vivir feliz y saludable”, dijo Muriel Bowser.

La firma de la legislación se efectuó en el Centro de Bienestar de Adultos Mayores de Congress Heights, en la zona Sureste (SE) de la ciudad. A la ceremonia asistieron la concejal At Large Anita Bonds, la directora de la Oficina para Adultos Mayores, Laura Newland y el presidente de la Comisión para Seniors de DC, Guleford Bobo.

“Este nuevo Departamento asegurará que nuestros adultos mayores, los residentes con discapacidades y nuestro personal a cargo de su cuidado tengan los recursos y el respaldo que ellos necesitan para prosperar en nuestra ciudad”, añadió la alcaldesa entre los aplausos de un centenar de adultos mayores del referido centro.

Por su parte, Laura Newland destacó en un breve discurso que “desde el primer día, la alcaldesa Muriel Bowser dejó en claro que nuestros adultos mayores, nuestros ancianos con discapacidades y nuestro personal de cuidadores son vitales para mantener a nuestras comunidades fuertes y vibrantes”.

“Con esta legislación –añadió- aseguraremos que las voces y preocupaciones de nuestros adultos mayores siempre serán escuchadas, incluso por las futuras generaciones”.

La Oficina sobre Adultos Mayores fue establecida en 1975 por el exalcalde y entonces concejal Marion Barry. Esa dependencia se inició con un personal de 26 funcionarios y empleados y con un presupuesto cercano a los $900,000. Actualmente su personal llega a 80 en total y con un presupuesto de $38 millones con financiación local.

Desde que asumió la alcaldía en 2015, Muriel Bowser hizo una prioridad esa misión y lanzó iniciativas innovadoras como parte del plan DC Amigable con las Personas Adultas, invirtiendo sumas récord en sus programas. Entre ellos destaca el de Seguridad en Casa, el cual reparó e hizo seguras más de 2 mil viviendas, con una inversión de 14 millones de dólares.

En la ceremonia se dio a conocer que durante el primer período de la alcaldesa Bowser, el Distrito fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la AARP como “la ciudad con mejores políticas amigables para los adultos mayores”.

CON LA RED DE SERVICIOS

• El nuevo Departamento sobre Adultos Mayores y Vivienda Comunitaria de DC continuará supervisando la Red de Servicios para Ancianos.

• Se trata de 25 centros comunitarios sin propósito de lucro que operan 40 programas de asistencia en los ocho Distritos de la ciudad.

• Dichos programas y servicios incluyen nutrición, educación en salud y bienestar, aptitud física, comida comunitaria y transporte médico esencial, entre otros.