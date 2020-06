Norte de Virginia y Prince George’s entran en “Fase 2”

DC y Montgomery podrían hacerlo más tarde.

Las autoridades le piden a la comunidad y a los negocios seguir las reglas establecidas para no poner en riesgo la salud de cada uno. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

El Norte de Virginia, el Distrito de Columbia y los suburbios de Maryland tienen una gran concentración de casos de nuevo Coronavirus, por eso es que los gobernadores y las autoridades locales decidieron limitar la apertura de la economía por unos días más hasta que se viera una mejoría en las cifras.

A partir de hoy, el norte de Virginia entra en la llamada “Fase 2”, que permite que los restaurantes acepten a comensales en áreas bajo techo, pero a un 50% de su capacidad, mientras que los gimnasios pueden operar a un 30%. Las tiendas de otro tipo pueden abrir, pero siguiendo las recomendaciones establecidas durante esta etapa.

El condado de Prince George’s hará lo propio a partir del lunes 15 de junio según lo anunció la ejecutiva Angela Alsobrooks; y el de Montgomery, y el Distrito de Columbia, más tarde en la semana.

“Si las tendencias de datos continúan, es probable que nuestra reapertura de la Fase 2 comience en algún momento de la próxima semana”, dijo Marc Elrich, ejecutivo del condado de Montgomery.

“Esperamos permitir compras minoristas en interiores modificadas y servicios religiosos en interiores, natación y más”.

Las autoridades han sido claras en advertir que esto no significa que ya no se corre el riesgo de contraer el virus, sino que las personas puedan retornar a la normalidad tomando en cuenta unas nuevas rutinas de higiene como no tocarse la cara, utilizar mascarillas en y otros gestos de cortesía para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, una enfermedad para la cual todavía no hay una cura.