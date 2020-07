Multan a negocios por no seguir reglas de distanciamiento

En el condado de Montgomery, Maryland.

En Darnestown, un cuarto empleado de la tienda de licores y vinos del condado resultó positivo en la prueba de coronavirus. Cerraron esta tienda hasta el 20 de julio. Foto: Cortesía

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Al menos tres negocios en el condado de Montgomery fueron multadas en lo que va del mes, luego de que inspectores de salud corroboraron que no están siguiendo las medidas de seguridad establecidas durante la pandemia que azota al país entero.

Este suburbio de Washington se encuentra en la Fase 2 de reapertura, en la que negocios como restaurantes pueden funcionar a un 50% de su capacidad original, ofrecer ubicación al aire libre y algunos asientos bajo techo.

Entre los negocios multados se encuentran dos bares de hookah: The Vibes Hookah Lounge en Rockville y Cabana Hookah Lounge en Silver Spring, dijeron las autoridades.

El restaurante y bar Palisades Lounge en Silver Spring fue multado por una violación de licor y por no seguir las reglas de distanciamiento social. El condado dijo que los inspectores visitaron el establecimiento varias veces.

Muchas de estas visitas se están llevando a cabo por la colaboración de la comunidad, que denuncia a los negocios cuando ven que no siguen los reglamentos que se establecieron para evitar que los contagios por coronavirus sigan en aumento. Las autoridades señalaron que han realizado unas 1900 inspecciones en las últimas semanas.

Así pasó en el restaurante The Grille at Flower Hill, en Gaithersburg, donde varios trabajadores no portaban mascarillas a pesar de que es un requerimiento sanitario. Un trabajador que visitó el lugar les ofreció una advertencia verbal, y el condado enviará a un inspector el jueves para revisar que todo se encuentra en orden.

En otra instancia, Darnestown Liquor and Wine, una tienda de licores del condado en esta comunidad, cerró sus puertas luego de que un cuarto empleado resultara positivo en la prueba del nuevo coronavirus. La tienda reabrirá el 20 de julio y los empleados deberán someterse a una prueba de coronavirus dos veces al mes, para asegurarse de que están sanos.