Mario Cristaldo busca un puesto como concejal de Washington D.C.

Este noviembre están en juego dos posiciones At-Large

Mario Cristaldo ha sido un combatiente activista en favor de viviendas asequibles, mejoras salariales, entre otros temas en la capital de la nación. Foto: Álvaro Ortiz.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Faltan poco más de 10 meses para que se lleven a cabo las elecciones, pero en el Distrito de Columbia los interesados en ocupar uno de los dos puestos a concejal general (At-Large, en inglés) en disputa ya preparan sus propuestas y estrategias para lo que parece será una larga campaña electoral, repleta de opciones.

Dentro del grupo de precandidatos que hasta ahora han anunciado su participación se encuentra Mario Cristaldo, un servidor público y activista hispano que se ha involucrado en los asuntos de la ciudad desde que se estableció en la capital de la nación unos 25 años atrás.

“Hace unos meses he estado en conversaciones con individuos, vecinos y pequeños grupos sobre las próximas elecciones y a raíz de eso hemos llegado a la conclusión de que voy a optar por uno de los dos puestos de concejal general”, dijo Cristaldo, quien corre bajo una plataforma Independiente-demócrata.

El veterano político y activista considera que lo que necesita actualmente el Consejo son personas con experiencia, comprometidas con mejorar los asuntos de la ciudad. En su caso, considera necesarias reformas a las leyes de viviendas a precios asequibles para aumentar la cantidad de unidades disponibles y reducir el desplazamiento de personas hacia las afueras de la ciudad.

“Estas reformas no sólo deben incluir la compra de vivienda, sino también la renta de apartamentos, porque entiendo que no todos estamos listos para ser dueños de casas. Muchos estamos en transición y es lógico que no todas las viviendas económicas sean para comprar”, sentenció Cristaldo, quien es originario de Paraguay.

Y es que en el pasado Cristaldo estuvo involucrado en la creación de viviendas a precios asequibles desde organizaciones sin fines de lucro e incluso desde el mismo Consejo asesor de la concejal Anita Bonds.

Pero esta no ha sido su único paso como servidor público. Bajo la administración del alcalde Anthony Williams, fue miembro del Equipo de Trabajo para los Derechos Civiles de los Latinos. Anunció que otras de sus prioridades son “promover iniciativas de seguridad y salud que mantenga a D.C. como una ciudad de clase mundial”.

Cristaldo también considera que para enfocarse en sus trabajos, los concejales deberían tener un término límite por el que puedan servir. “Pienso que debemos limitar el tiempo que un funcionario tiene para servir en el consejo. Que sean dos o tres periodos, no más de allí, porque eso genera corrupción”, manifestó el activista.

Las elecciones son el 3 de noviembre próximo y dos posiciones At-Large están en disputa. Una de ellas la ocupa el concejal demócrata Robert White y la otra David Grosso, quien anunció hace unos meses que no buscará la reelección.