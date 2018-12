Legisladora del Año es de Maryland

Premian a Joseline Peña-Melnyk en cumbre nacional.

El presidente de NHCSL, senador Carmelo Ríos Santiago (izq.), de Puerto Rico, entrega el premio John S. Martínez a la delegada estatal Joseline Peña-Melnyk, de Maryland, tras su elección como Legislador del Año 2018, el lunes 11 en San Diego, California. Foto: Cortesía NHCSL

Víctor Caycho

Washinton Hispanic

Joseline Peña-Melnyk, fue elegida Legislador del Año 2018 y como tal recibió el Premio John S. Martínez el lunes 11 durante la 16ta. Cumbre Anual del Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL) que se realizó el fin de semana en San Diego, California.

El galardón se entrega anualmente al delegado o congresista que ostente un vasto récord de trabajo con la comunidad y que ha hecho propuestas “que benefician a nuestra gente”.

Peña-Melnyk, quien es nacida en República Dominicana, tiene 11 años en la Cámara de Delegados de la Asamblea Legislativa de Maryland, y un récord envidiable –más de 50- de propuestas convertidas en ley. Dos recientes ayudan a que las pólizas del seguro de salud tengan precios razonables.

“He trabajado mucho para entregar propuestas en la Asamblea General que protegen a nuestra comunidad”, señaló, en declaraciones a Washington Hispanic, tras confesar que para ella “fue una sorpresa” pues asistió en evento del NHCSL sin saber que iba a recibir la codiciada distinción.

“De verdad que me siento muy humilde, muy honrada y muy bendecida al recibir el premio de Legisladora Latina del Año”, fueron las primeras palabras de Joseline Peña-Melnyk, delegada estatal de Maryland por el Distrito 21, que incluye a los condados de Prince George’s y Anne Arundel. “Recibir ese galardón es un gran orgullo pero también una gran responsabilidad”, continuó.

“Así que no lo tomo a pecho. Lo agradezco infinitamente. Trabajo muy fuerte como delegada, los siete días de la semana. Aunque esté muy corta de tiempo siempre estoy presente para nuestra comunidad”, añadió, en declaraciones a Washington Hispanic.

Tanto así que ya se alista para asumir en enero un nuevo desafío: la vicepresidencia del Comité de Salud en la Cámara de Delegados. Será la única latina que haya llegado a esa posición en la historia del estado.

“Es un comité permanente de los seis que tiene la Cámara y yo he sido asignada como vicepresidenta del Comité de Salud”, expresó con sencillez.

“Humildemente he tenido la bendición de haber hecho buenas propuestas que benefician a nuestra comunidad, tanto en salud como en educación y en un sinnúmero de temas”, dijo. “Mis colegas han reconocido mi trabajo y eso me hace sentir muy bendecida de verdad”, prosiguió.

En San Diego

Peña-Melnyk mencionó que en la Cumbre Anual de San Diego presidió dos grupos de trabajo, donde se discutieron los temas más complejos, como son el control de las armas de fuego y la ‘decriminalización’ de la marihuana.

“Nosotros en Maryland pasamos una propuesta hace dos años, según la cual tener una pequeña posesión del cannabis no es un crimen sino una ofensa civil. Ahí hay una gran diferencia porque en una ofensa civil no te dan cargos y no te afecta tu record para buscar trabajo”, precisó.

Su propuesta para reformar las leyes sobre el uso de armas de fuego prevé la revisión de los antecedentes de las personas que compran u obtienen un arma de fuego, “para verificar si esa persona es digna de poseerla”.

Por último, Peña-Melnyk urgió a los hispanos que postulen a posiciones políticas en el gobierno local, ya sea a nivel municipal, en el condado o el estado. “Necesitamos una representación más fuerte, para que nuestra voz cuente”, sentenció.