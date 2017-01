Joven piloto del Toro Loco llega al Monster Jam en el Verizon Center

Q

uien dice que los sueños no se hacen realidad, y es que la pasión por los carros y especialmente por los grandes, llevo a Armando Castro un joven de 20 años convertirlo en un hábil piloto de un Moster Jam.

“Yo era ese súper fan que asistía a tantos eventos como pude y me dije que no me detendría hasta que estuviera en un asiento de esos carros. Siempre soñe con la oportunidad que me permitiera manejar un Monster Jam. Desde mi primer evento sabía lo que quería hacer y que iba a ser un atleta en ellos. Y ahora agradezco a los que confiaron en mis destrezas y me permitieran esta increíble oportunidad

Me siento sumamente honrado de estar al volante de El Toro Loco este año”, explica el joven piloto.

Armando Castro afirma que es un honor representar a todos los fanáticos de Monster Jam en todo el mundo y dice que no puede esperar para que disfruten de la temporada en este 2017, ya que va a ser un año increíble de presentaciones.

Monster Jam uno de los eventos de motorizados más esperados del año, llega al Verizon Center en Washignton DC con dos únicas presentaciones el 28 y 29 de enero 2017.

El show cuenta con la participación de grandes pilotos además de Armando Castro que conduce el Toro Loco, esta también Krysten Anderson conductor del Grave Digger, Camden Murphy piloto del Pirate’s Curse, Justin Sipes que conduce Megalodon, Bernard Lyght del Alien Invasion, Ami Houde que conducido el Zombie, entre otros súper estrellas.

Monster Jam ofrece la mejor experiencia a todos sus fans y trae para su show espectacular los Monster Jam Trucks

que tienen aproximadamente 4 m de alto y 4 de ancho, son máquinas de diseño personalizado que se asientan sobre neumáticos de 2 m de alto y pesan, como mínimo, 5 toneladas.

Las camionetas de Monster Jam se construyen para utilizar incrementos de velocidad cortos y de alta potencia, tienen una potencia de 1500 caballos de fuerza y son capaces de desarrollar velocidades cercanas a los 160 km/h. Pueden dar saltos de más de 9 m y recorrer una distancia de aproximadamente 40 m en el aire. ¡Eso equivale a más de 14 automóviles alineados uno junto a otro!

Dentro del show también llegan los Monster Jam Speedsters son mayormente conocidos como vehículos todo terreno, equipados con una jaula de protección por si se llegan a voltear. Los Monster Jam Speedsters, a diferencia de los vehículos todo terreno que tienen manubrio, cuentan con volante. Las competencias para los Monster Jam Speedsters son carreras de un equipo contra otro y una pista de obstáculos.

Y las cuatrimotos de Monster Jam son máquinas construidas para altos rendimientos. Se utilizan cuatrimotos de 450cc (centímetros cúbicos) modificadas de cuatro tiempos, por lo que proporcionan una gran cantidad de poder y son difíciles de controlar. Estos son vehículos divertidos de intentar controlar y será muy entretenido de ver para los fanáticos.