Inauguran paneles solares en Fitzgerald Auto Mall

Concesionario apuesta por la energía renovable.

Jack Fitzgerald, presidente y fundador de Fitzgerald Auto, hizo el corte de cinta, junto con la senadora estatal Nancy King, del Distrito 39; el alcalde de Gaithersburg, Jud Ashman (2do. a la derecha); Sonny Holding, de la Oficina del congresista David Trone; el delegado estatal Kumar Barve, y otros invitados. Foto: Álvaro Ortiz/WH.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Un concesionario de automóviles en el condado de Montgomery se vistió de verde desde el pasado 15 de mayo y no para celebrar San Patricio dos meses más tarde, sino por la inauguración del sistema de paneles solares que instalaron en el techo de su garaje de 5 pisos.

El enfoque ambiental que tomó Fitzgerald Auto Mall, en Gaithersburg, generará en 83% de toda la energía eléctrica que necesita el campus, tras la instalación de dos mil 475 paneles que cubren los 275 mil 385 pies cuadrados de techo, lo que los convierte en el concesionario con el sistema de paneles solares más grande al este del río Mississippi.

“Este es un salto de fe para nosotros”, dijo el fundador y presidente de Fitzgerald Auto, Jack Fitzgerald, durante la ceremonia. “Creemos que es lo que quieren nuestros clientes, sabemos que es lo que quieren nuestros líderes políticos, esperemos que funcione”.

Pero adoptar iniciativas ambientales no es algo nuevo para esta empresa que se estableció en el condado en los años 60, pues desde hace varios años ya compraba energía de fuentes renovables y participa de programas en que reciclan el 80% de sus residuos sólidos.

Fitzgerald Auto empezó a considerar la instalación de paneles solares en 2015 después de hablar con Aurora Energy, y tras la contribución económica de 200 mil dólares provenientes del estado, el proyecto que también funcionará como un puerto de carga para autos eléctricos es una realidad. El costo total del proyecto no fue discutido.

La matriz reducirá las emisiones de carbono de la concesionaria en más de 19,000 toneladas métricas durante los 25 años de vida del sistema, dijo Mike Ryan, Vicepresidente de Operaciones de Aurora Energy. Fitzgerald Auto ahorrará $ 258,000 al usar energía solar en el primer año del sistema y un estimado de $ 5.2 millones en los próximos 25 años.

“Sin duda, es una buena inversión para el medio ambiente y también se pagará en poco tiempo”, dijo Ryan.

Fitzgerald recibió una citación de la Asamblea General de Maryland emitida por la Senadora Nancy King y un certificado del Congreso de la oficina del Representante de los Estados Unidos David Trone (D-Md.).

“Las cosas ya no son ni pueden ser de un solo uso”, dijo la Directora de la Administración de Energía de Maryland, Mary Beth Tung. “Y este estacionamiento ya no es solo un estacionamiento. Esta área de estacionamiento no solo protege a los vehículos de los elementos, sino que también reduce la tensión en la red eléctrica”.