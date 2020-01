Franklin García postula para concejal de Washington DC

Espera ser el primer latino en llegar a ese cargo.

Actual delegado legislativo de Washington en el Capitolio federal, el dominicano Franklin García asume un nuevo reto: llegar al gobierno local de DC. Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Franklin García, actual delegado legislativo de Washington DC en la Cámara de Representantes federal, oficializó su postulación para un escaño como miembro At Large del Concejo de la ciudad capital de la nación en las elecciones generales de noviembre. De salir elegido, se convertirá en el primer hispano en llegar a ese puesto.

“El Concejo del Distrito de Columbia ya debe tener una representación latina y yo espero ser esa voz hispana en el gobierno local de Washington”, señaló García, quien es dominicano de nacimiento.

Con ese objetivo ya inscribió ante la junta electoral de DC como candidato independiente. “Nuestra postulación es totalmente legítima y estamos organizados, incluso con cuenta de banco.

Franklin García indicó que decidió presentarse como independiente luego que se abrió “una ventana de oportunidad” cuando David Grosso, uno de los dos actuales concejales At Large de la ciudad, decidió no postular por la reelección. El otro concejal At Large (con jurisdicción para las ocho áreas o Wards en que está dividida DC) es el demócrata Robert White, quien sí postulará por un nuevo mandato.

“Es el momento preciso para que un hispano pueda llegar a ese puesto”, dijo García, quien explicó que “es más fácil competir en una elección donde uno no se va a enfrentar con uno que ya es concejal”.

Añadió que de inmediato consiguió el apoyo, no sólo de los grupos inmigrantes y de la comunidad hispana, entre ellos la organización Salvadoreños en el Exterior. “En efecto, quedé impresionado por la cantidad de gente afroamericana y anglosajona que me llamó insistiéndome para que postule”, reveló.

García considera que tiene “mucho que aportar” gracias su experiencia y vivencias como actual delegado de DC ante el Capitolio de Washington.

“La ciudad tiene un sinnúmero de desafíos, desde los temas de vivienda, salud y seguridad ciudadana, hasta el de inmigración”, puntualizó, y ofreció “ser una voz que mantenga vigentes los temas de mayor interés para nuestra comunidad”.

Finalmente, llamó a inmigrantes e hispanos, así como a todo el vecindario de DC, “a unirse a esta campaña, porque tenemos la oportunidad de tener una representación y de hacer historia en la capital de los Estados Unidos”.