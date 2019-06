Fijan multa en $500 por ignorar señales de alto

Cuando autobuses escolares recogen y dejan a estudiantes

La medida busca reducir o eliminar las instancias en las que un niño pudiese perder la vida por la imprudencia de los conductores. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Las autoridades del estado de Maryland fijaron de manera permanente en 500 el valor de la multa para quienes desobedezcan las señales de alto que los autobuses escolares presentan cuando van a recoger y dejar estudiantes en las paradas.

Las acciones que tomaron los legisladores para mantener el costo de la multa es un intento más de reducir las instancias en la que los estudiantes se encuentren en peligro de ser arrollados por conductores imprudentes.

Sólo en el condado de Montgomery se han emitido unas 100 mil citaciones durante los últimos tres años. Los infractores fueron captados por las cámaras que se instalaron en los autobuses y que son revisadas por personal de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS).

“En nuestra encuesta de un día, reportamos casi 800 a 1,200 violaciones a las normas del tránsito en un solo día”, explicó Todd Watkins, director de Transporte de MCPS. “Sabemos que cada vez que alguien pasa un autobús escolar detenido es una tragedia que puede cambiar la vida de ese estudiante y su familia”.

Las reglas de tránsito son claras cuando se trata de una calle con un carril en cada dirección. Si las luces rojas del autobús están parpadeando, los letreros de alto y la barrera se despliegan, los conductores de ambos carriles deben detenerse hasta que estas señales se vuelvan a replegar.

La gente se confunde siempre que hay un carril de cruce en el centro o más de dos carriles en una sola dirección. Sin embargo, cuando no se está seguro es bueno recordar que la única excepción para no hacer un alto, es si los carriles están divididos por una barrera.

“Todo lo que tienen que hacer es parar”, dijo Nancy King, senadora estatal de Maryland. “Detente y no hay multa. Tenemos que detenerlo de alguna manera, así que para mí no es un robo de dinero. Es seguridad para nuestros hijos”, señaló, justificando las sanciones.