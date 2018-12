Familias en DC deben reclaman crédito tributario

Más de 20 mil personas se quedan sin solicitar el EITC, lo que resulta en una pérdida de alrededor de 40 millones de dólares.

Trabajadores pueden recibir más de $6 mil anualmente del IRS

Jossmar Castillo

Washinton Hispanic

Al menos unas 20 mil personas trabajadoras con ingresos bajos en el Distrito de Columbia que califican para un crédito tributario federal se están perdiendo cada año la oportunidad de reclamar cerca de 40 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés).

Estas son las estimaciones que maneja el Capital Area Asset Builders (CAAB), una organización enfocada en empoderar a las familias de bajo y moderado ingreso en asuntos financieros para mejorar su calidad de vida.

Y es que una de las principales causas por la que ese dinero se queda sin reclamar es por el desconocimiento de las personas sobre el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, en inglés) y quiénes pueden recibirlo. “Esto es uno de los pocos componentes que han sido creados dentro del código tributario para el beneficio de gente pobre trabajadora”, dijo Joseph Leitmann-Santa Cruz, director asociado de CAAB.

Explicó que el crédito tributario no se trata de un un beneficio social, sino de un derecho que tiene la clase trabajadora del país que no haya podido generar los ingresos suficientes para ser considerados fuera de los niveles de pobreza.

Para reclamar el EITC la persona o la familia debe contar con un número de seguro social y haber hecho al menos un dólar durante el año fiscal, pero lo más importante es que el solicitante reporte sus ingresos y someta un formulario de impuestos al IRS.

“Existe el mal entendido de que si un individuo y su familia ha ganado menos de 20 mil 500 dólares, no le debe impuestos al gobierno federal” comentó Leitmann-Santa Cruz. “Sin embargo, eso no significa que no debemos declarar nuestros impuestos”, añadió.

Utilizando esta misma cifra como ejemplo, el experto del CAAB dijo que una familia de cuatro personas en el Distrito podría recibir hasta 6 mil 400 dólares con el EITC. Además de ello, hay un crédito tributario en Washington, DC que otorga un 40% del monto que se recibe del IRS.

“Algo fascinante es que este crédito tributario tiene el estatus de reembolsable, lo que significa que si yo no debo impuesto federal, puedo tener acceso al EITC y recibir 100% del beneficio máximo” dijo Leitmann-Santa Cruz.

Aparte de los trabajadores con un ingreso mínimo, el EITC está disponible para contratistas y para aquellos que crearon su propia empresa, pero que aún no la ha incorporado.

Busque asistencia

Leitmann-Santa Cruz sabe que hablar de impuestos puede ser un tema estresante por lo complicado del sistema tributario, pero ahora que se acerca la temporada de declaración de impuestos no deberían complicarse solos, ya que existen organizaciones que ofrecen el servicio de manera gratuita desde finales de enero hasta finales del mes de abril.

Este recurso resulta significativamente beneficioso debido a que, aunque el costo promedio por la preparación de impuestos es de aproximadamente 270 dólares, en el Distrito de Columbia esta cifra ronda los 400 dólares y a veces hasta mil 200 dólares en las comunidades más pobres.

“No tienen que desperdiciar su dinero, ya que hay centros de preparación gratuita. No tengo un problema con el libre mercado, pero sí tengo un problema cuando ciertas entidades se enfocan en cobrarle más a las familias trabajadoras de escasos recursos que a familias con riquezas”, sostuvo Leitmann-Santa Cruz.

Para conocer más sobre el EITC o dónde puede realizar el papeleo de impuestos de manera gratuita puede llamar a las oficinas de CAAB al 202-419-140, o visitar la página web www.caab.org.

Realice su declaración de impuestos

Cualquier aspecto de impuesto en Estados Unidos consta de un archivo que queda abierto continuamente por tres años, lo cual significa que si hay familias latinas que pueden recibir el EITC, pero que no han sometido impuestos en años anteriores, se puede retroactivamente someter estos impuestos hasta tres años.

55mil personas recibieron el EITC en DC en el 2017.