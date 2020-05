Entregan cheques a familias olvidadas

Acuerdo conjunto del Ejecutivo Elrich y el Concejo del Condado de Montgomery.

El Ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Erlich, y la concejal Nancy Navarro (al centro), con otros miembros del concejo. Esa área de Maryland puso en marcha un programa de entrega de cheques para residentes e inmigrantes en nivel de pobreza. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Miles de residentes del Condado de Montgomery, Maryland, que viven en nivel de pobreza empezarán a recibir desde la próxima semana un cheque de parte del gobierno local por la suma de $1,000 por cada familia con un hijo, hasta un máximo de $1,450 si tienen más hijos.

La distribución de los cheques se hará a través de los fondos del Programa de Ayuda de Emergencia (EARP), establecido para residentes de bajos ingresos que no califican para beneficios federales y estatales.

Dichas familias, buena parte de los cuales son inmigrantes y no tienen documentos, no fueron consideradas en el paquete de estímulo del gobierno federal que se otorgó para aliviar el impacto económico causado por la pandemia del COVID-19.

Esta nueva ayuda fue aprobada por unanimidad de los miembros del concejo el 31 de marzo, en respuesta a la pandemia. El lunes 27, el Ejecutivo del condado, Marc Elrich, anunció la puesta en marcha del programa.

“No es sorprendente que esta crisis esté afectando con mayor fuerza a nuestros residentes más pobres”, dijo Elrich.

Parte de los fondos para el paquete de auxilio incluyó una asignación especial de 6 millones de dólares, de los cuales 5 millones servirán para dar asistencia financiera directa a residentes del Condado de Montgomery y un millón para apoyar programas de protección y seguridad social.

En vista que esa suma se consideró insuficiente y a petición del Ejecutivo Elrich, los miembros del Concejo del Condado, introdujeron el miércoles 29 otros cinco millones de dólares para el fondo EARP, con el fin de beneficiar a un mayor número de familias. Al día siguiente esta iniciativa fue aprobada por unanimidad al cabo de una audiencia y una sesión del concejo, ambas de carácter virtual.

Los favorecidos

Los cheques serán entregados a partir de la próxima semana a los residentes del condado con ingresos menores al 50 por ciento del Nivel Federal de Pobreza (FPL).

En esa franja se encuentran los que tienen un ingreso anual de $6,380 para una persona individual y de $10,860 para una familia de tres personas.

La asistencia financiera será distribuida en tres fases, según anunció el Ejecutivo Elrich:

•Fase 1.- Unas mil 300 familias atendidas actualmente por el programa Care for Kids serán las primeras receptoras de pagos. Allí se brinda servicios de atención médica primaria a los niños del condado que no califican al Medicaid ni a otros programas de atención médica federales y estatales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) emitirá cheques a familias elegibles que están actualmente inscritas en el programa. Cada cheque será enviado por correo tradicional a la dirección registrada en el programa.

• Fase 2.- Considera a centenares de familias con bajos ingresos, que han perdido el trabajo, y también a muchos inmigrantes, todos identificados por organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la comunidad para que reciban la asistencia en efectivo. Con ese propósito, el DHSS ha establecido alianzas con dichas organizaciones comunitarias.

• Fase 3.- Considera un fondo para aquellos residentes que no recibieron asistencia a través de las fases 1 y 2. Todo residente elegible podrá solicitar asistencia directamente a DHHS.

Los funcionarios del condado anticiparon que las tres fases se implementarán antes de finales de mayo.

ELRICH: “ESTAS FAMILIAS LUCHAN POR SOBREVIVIR”

“El Pago de Ayuda de Emergencia (EARP), es un primer paso que fue diseñado para ayudar a las personas que de otro modo no califican para otros tipos de asistencia federal o estatal”, afirmó el Ejecutivo del Condado de Montgomery, Marc Elrich.

“La pandemia del COVID-19 continúa afectando nuestra economía y este programa es una forma de ayudar a estabilizar a las familias que están luchando por sobrevivir”, añadió.

También agradeció al Concejo del Condado “por su apoyo en la creación de este programa” y al gran número de voluntarios que trabajan apoyando esa iniciativa. “Junto a ellos, colectivamente, podemos reducir el impacto en la vida de las personas y mejorar nuestros esfuerzos de recuperación”, destacó.