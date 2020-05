Enseñanza online presenta retos a las escuelas

Estudiantes y maestros se ajustan a nueva realidad.

Las casas de los niños se han convertido en los nuevos salones de clases y los padres de familia en asistentes de maestros. Todos con el objetivo de seguir aprendiendo. Foto: AP.

Jossmar Castillo

La pandemia por el nuevo coronavirus dejó en evidencia lo poco preparados que están los sistemas escolares en el país para hacerle frente a un cierre de los centros educativos y seguir sirviendo a la comunidad estudiantil a través del aprendizaje a distancia.

Desde que las escuelas suspendieron las clases presenciales como una medida para combatir la propagación del virus, los hogares de los estudiantes se convirtieron en los nuevos salones de clases y las computadoras, tabletas y teléfonos celulares, en las herramientas que permitían el contacto entre los maestros y sus alumnos.

Mientras los distritos escolares discutían como continuar con las instrucción, los educadores tomaron la iniciativa y utilizaron herramientas de videollamadas y otras plataformas interactivas para hacer llegar el material a los estudiantes.

Sin embargo, este método de enseñanza ha presentado algunas desventajas, siendo la más notable que algunos estudiantes no contaban con dispositivos electrónicos o con una conexión confiable a Internet.

Por ejemplo, en el Distrito de Columbia y el condado de Prince William, en Virginia, se tuvieron que comprar equipos de emergencia para cubrir la brecha tecnológica. Pero aún cuando esta situación se resolvió, la experiencia no fue tan buena.

Y es que tanto los estudiantes como los maestros trataban de adaptarse a la nueva realidad. Algunos maestros comentaron que era una tarea difícil tratar de enseñarle a los estudiantes al mismo tiempo que estaban cuidando de sus hijos en casa sin ayuda de una niñera o guardería. Los padres de familia levantaron una queja similar.

Hace unas semanas el Distrito de Columbia dijo que culminará su enseñanza a distancia a finales del mes de mayo, tres semanas antes de lo programado en el calendario escolar.

Fairfax tuvo problemas con su plataforma de enseñanza y tuvo que buscar otra alternativa después de presentar fallas.

Además, las escuelas quedan con la tarea de decidir el modo de evaluación que más se ajusta al nuevo sistema de enseñanza durante este último cuarto de año, y si todos los estudiantes deberían ser promovidos al siguiente nivel.

El aprendizaje a distancia en línea está en pleno apogeo para los estudiantes en todo el país y en el área de Washington D.C., por lo que es un debate sobre si los estudiantes deben pasar al siguiente grado o no después de la pandemia de coronavirus, especialmente los estudiantes de primaria.

Los campus permanecen cerrados pero se supone que el aprendizaje está sucediendo en casa. Entonces, para los estudiantes, ¿deberían o no deberían acelerar al siguiente grado?

Especialmente los estudiantes que ya se estaban quedando atrás o estaban rezagados antes de la pandemia paralizaron el país. Muchos líderes educativos dicen que no, pero Tisha Lewis de FOX 5 habló con una madre de cuatro hijos que se siente diferente.

Adidtu Andoh, residente de Woodbridge, dice que los estudiantes deben graduarse al siguiente nivel de grado porque la pandemia de coronavirus fue inesperada.

Y luego está el argumento de que los estudiantes que estaban rezagados podrían haber sobresalido si el año escolar continuaba y los estudiantes que sobresalían podrían haberse quedado cortos, no hay forma de saberlo.

El Washington Post dice que hay millones de niños en todo el país que ya estaban atrasados cuando llegó la crisis del coronavirus. Según los informes, estaban a un nivel de grado o dos por debajo de donde se suponía que debían estar.

Aparentemente, es poco probable que los estudiantes de primaria, especialmente los de jardín de infantes, primer y segundo grado aprendan una cantidad significativa en el hogar, especialmente en los hogares sin acceso a internet.

Michael Petrilli, un colaborador de opinión del Washington Post, habló con las noticias de la mañana FOX5, diciendo: también está el problema de los estudiantes que tienen acceso limitado a la instrucción o ayudan con la instrucción debido a que los padres trabajan en trabajos de primera línea.

“Hay millones de niños en todo el país que ya estaban atrasados cuando estalló la crisis. Estaban en un nivel de grado o dos por debajo de donde se suponía que debían estar”, dijo Petrilli cuando habló con FOX 5 el martes. Dijo que los estudiantes más jóvenes, de segundo grado y menores, pueden no obtener la educación que necesitan en casa, especialmente si sus padres están trabajando en la primera línea o si no tienen acceso a Internet. “Tenemos que esperar que probablemente estén perdiendo terreno. No tiene sentido simplemente adelantarlos al siguiente grado si no están listos para eso”.

Petrilli dijo que los niños mayores pueden estar mejor adaptados para el aprendizaje a distancia porque pueden haber estado expuestos a él antes de la crisis. También dijo que aún quedan muchas incógnitas por resolver, incluso si las escuelas comenzarán o no a tiempo en el otoño o si se producirán más cierres debido a posibles brotes adicionales.

“Lo peor que podemos hacer por los jóvenes es impulsarlos de una manera que nunca puedan alcanzar”, dijo Petrilli. Volver y ver a un maestro familiar después de una ausencia tan larga también puede ser útil, dice. Petrilli agregó que evaluar a los estudiantes caso por caso permitiría a aquellos que están preparados para avanzar.

Petrilli dice que también existe la preocupación de que el próximo año escolar pueda ser difícil, ya que el país aspira a volver a la normalidad.

¿Los estudiantes en la mejor posición para un ascenso al siguiente nivel de grado?

Según se informa, los estudiantes de secundaria y preparatoria ya que pueden trabajar y leer de forma independiente.