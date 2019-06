Embajadora de El Salvador dice “Misión Cumplida”

Destaca el trabajo realizado en el tema migratorio y haber fortalecido “la relación de mutuo respeto” con el gobierno de los Estados Unidos.

Intensa actividad diplomática desarrolló la Dra. Claudia Ivette Canjura de Centeno como embajadora de El Salvador en Estados Unidos para fortalecer las relaciiones bilaterales. El 5 de abril se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Foto: Álvaro Ortiz / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Con la frente en alto y con la confianza de poder decir “misión cumplida”, la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Claudia Ivette Canjura de Centeno, dejó esta semana el cargo que desempeñó desde el 17 de abril de 2016, y alista el retorno a su país en los próximos días.

“Gracias a Dios yo he hecho lo mejor y sobre todo he tratado de estar con mi gente, con la comunidad con la que mejor me sentía, aparte del trabajo que se ha hecho en la relación con los Estados Unidos”, afirmó el jueves 13 en declaraciones a Washington Hispanic.

“Puse mi renuncia definitiva el sábado 8 de junio, y me quedo unos días más en Washington, haciendo todos los tramites para mi retorno definitivo a El Salvador”, añadió, dejando de lado cualquier comentario altisonante sobre el término de su misión diplomática.

“Es lo que se estila en este ambiente, después de ser nombrados por un gobierno desarrollamos una responsabilidad oficial y al final nos dan algún tiempo para regresar a nuestro país”, acotó.

La ahora exembajadora señaló que actualmente el embajador adjunto Lic. Werner Romero se ha hecho cargo de la misión, mientras el gobierno de El Salvador decide a quien nombrar para sucederla.

También manifestó que “este cargo me ha dado la posibilidad de usar otros derechos y uno de ellos es que yo pueda regresar a mi país con unas condiciones dignas y acordes al cargo que en su momento mi gobierno me encargó desempeñar”.

Médico de profesión, y especialista en salud pública, Claudia Canjura es también diplomática de carrera, y se muestra orgullosa del trabajo realizado en los tres años como embajadora de su país.

“Durante todo este tiempo –destacó-, mantuvimos una relación muy fuerte y armoniosa con el gobierno de los Estados Unidos. Fue una relación de mutuo respeto, en donde sostuvimos un diálogo permanente por buscar beneficios mutuos”.

También destacó el tema migratorio, “en el que trabajamos muy fuertemente en busca de conseguir beneficios para nuestra población TPS, y el gobierno de El Salvador sigue trabajando por ellos, que da grandes contribuciones a nuestra sociedad, a la economia estadounidense y también a El Salvador”.

“En esa dinámica –prosiguió-, también desarrollamos la agenda comunitaria y la cultural, de tal manera que se garantice la participación ciudadana de nuestra diáspora, llevando beneficios para ellos y sus familias”.

Asimismo, resaltó el importante trabajo de la red consular, “a la que hemos apoyado desde la Embajada para que ofrezca una mejor atención al público y atiendan con un servicio más ágil y de mejor calidad a nuestra gente, y afortunadamente la población así lo reconoce”.

Más adelante, la exembajadora mencionó la apertura de nuevos consulados en la frontera sur, uno en El Paso y otro en Laredo, “precisamente para dar una mejor atención a nuestros compatriotas que toman la decisión de migrar, a quienes siempre tratamos de darles el mejor acompañamiento”.

Al respecto, mencionó que en la base de ese trabajo extra estuvo el constante diálogo con las autoridades estadounidenses “y la coordinación con ellas para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de nuestra gente y en cada uno de los pasos del debido proceso”.

Su mayor legado

Claudia Canjura consideró como uno de sus mayores legados el fortalecimiento de la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos. “Hemos cuidado esa relación y desarrollado el trabajo en varias áreas importantes con el gobierno estadounidense”, precisó.

También destacó su política “de puertas abiertas”, para garantizar la participación de sus connacionales en diferentes procesos.

“Formamos los consejos comunitarios de los salvadores en el exterior, que estan ubicados en diferentes estados del país, y también las Ventanillas Consulares para atender mejor a nuestra gente, de tal manera que pudiéramos acercar los servicios consulares a nuestras poblaciones”, manifestó.

Como un mensaje de despedida, la exembajadora dijo: “Yo les deseo como siempre lo mejor a toda mi gente y lo mejor al nuevo equipo de gobierno que recién ha asumido, porque queremos que El Salvador prospere y salga adelante”.

De la misma manera, invitó “a nuestra diáspora y a todos los procesos que el gobierno de El Salvador inició en nuestra gestión, para que continúen trabajando de la misma manera con el gobierno actua. Es lo que todos deseamos, lo mejor para nuestro pueblo, nuestro país y nuestra gente, para hacer un mejor El Salvador”.

Alista retorno

También reiteró que regresa “en unos días” a su país. Al preguntársele sobre su futuro, dijo que tiene varias opciones, como médico y diplomática de carrera.

“Lo importante que es que hagamos todo de buena fe, que caminemos por la vida tratando de ser correctos, de trabajar no solo por nosotros sino también por el interés de nuestra comunidad y por engrandecer nuestro país”.

Por último, agradeció a toda la comunidad, “de la que me llevo un grato recuerdo y a la que he representado con mucho orgullo por estos tres años, y también a todos los hermanos hispanos y a la prensa, que ocupa un lugar muy importante en el día a día de nuestro trabajo, porque siempre nos ayudan a difundir el trabajo que hacemos”.