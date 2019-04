Elrich revela sus planes

Veterano político presenta su presupuesto y proyectos en el área de educación y desarrollo económico.

En una amena visita en la que por momentos practicó su español, Marc Elrich habló sobre sus objetivos en el nuevo puesto que ocupa desde diciembre del año pasado, el más reciente dentro de sus 31 años de carrera política. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Después de cuatro meses, el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, presenta un presupuesto operacional de 5 mil 700 millones de dólares para el escrutinio del Concejo y la población en general, que busca establecer el terreno para empezar a desarrollar las políticas e iniciativas que le ganaron la confianza de los electores en noviembre del año pasado.

Durante una visita a la sala de redacción del Washington Hispanic, ubicado en Silver Spring, Maryland, Elrich, de 69 años, comentó que su periodo como Ejecutivo tuvo un “inicio difícil” al encontrarse con un déficit de 40 millones de dólares en los ingresos proyectados, sin embargo, eso no fue impedimento para que lanzara un proyecto para atender la necesidad de invertir en la educación infantil temprana, expandiendo el acceso a ella y mejorando su calidad.

Aunque algunos cuestionan que el monto asignado al sistema escolar no será suficiente, el político está seguro de que con los fondos del condado y los que reciben del Estado de Maryland, las escuelas tendrán los fondos que necesitan.

Montgomery se ha caracterizado por ser una comunidad que le abre los brazos a los inmigrantes y el Ejecutivo ha dicho que esto no cambiará. A diferencia de como el gobierno federal enfrenta la situación, en Montgomery Elrich considera que “la mejor manera de ayudar con la inmigración es integrar a los inmigrantes en nuestra sociedad lo más rápido posible”.

Durante su visita el Ejecutivo reconoció que hay muchas cosas que cambiar, incluyendo la manera en cómo funciona el mismo gobierno. Señaló que aunque tome más tiempo que otras iniciativas, está enfocado en construir un gobierno más efectivo.

El condado de Montgomery, uno de los más ricos del país y con una diversidad significativa tiene un nuevo Ejecutivo. El 3 de diciembre del año pasado, el entonces concejal demócrata Marc Elrich tomó posesión del cargo para el que fue electo por mayoría popular.

Cuatro meses después, veterano político y maestro de profesión se reunió el pasado 9 de abril con el equipo editorial del Washington Hispanic, para darle a conocer a los residentes cómo marchan los planes, desde desarrollo económico hasta justicia social, que lo catapultaron a representar los intereses del más de millón de residentes de esta región de Maryland.

WH: Después de muchos años como concejal, ahora es el Ejecutivo del Condado de Montgomery. ¿El trabajo resulta ser lo que esperaba?

Marc Elrich: El trabajo ha sido diferente durante los últimos meses. Tomé posesión en la mitad de la preparación del presupuesto que había iniciado el Ejecutivo anterior. Así que es difícil cuando trabajas con el proceso y la gente de alguien más. Hemos tenido retos físicos, se encontró un recorte de 40 millones de dólares en los ingresos que se anticipaban. Es un inicio difícil, pero después de esto se vuelve normal. El presupuesto del otro año lo empezaremos en el otoño y tendremos meses extra para trabajar en él. Y los jefes de departamentos serán personas que he designado, así que por primera vez se podrá decir que hay una nueva administración.

WH: El presupuesto se discutirá con el público en general y el Concejo, y hay preocupación de que el monto asignado al sistema escolar no sea suficiente. ¿Hay alguna oportunidad de que MCPS reciba el dinero que pide?

M. E.: Entre nosostros [el condado] y el estado las escuelas van a terminar con dinero suficiente para funcionar. Pasé mucho tiempo en Annapolis demostrando que necesitábamos más apoyo del estado, así que lo que no cubrimos vendrá del estado. Esto permitirá al sistema escolar hacerse cargo de sus programas y necesidades. En total aumentamos el presupuesto escolar en 51 millones de dólares comparados con el del año pasado.

WH: ¿Va ha seguir implementando la política de educación y cuidado infantil entre las minorías en el condado?

M. E.: Nos tomará años para llegar a donde queremos, pero colocamos siete millones de dólares este año para expandir la Educación Infantil Temprana y proveer más espacios. Nuestro objetivo este año es identificar lugares para abrir estas escuelas, y conseguir maestros, para que el otro año tomemos un segundo paso en esta expansión. Haremos esto para cubrir a los niños de tres o cuatro años, no exclusivamente a quienes viven en altos niveles de pobreza, pero sí principalmente dirigidos a ellos. El estado está contribuyendo en esta causa, y da créditos tributarios, lo que significa que la gente debe declarar sus impuestos para que escriban el costo de educación temprana, que actualmente ronda los 24 mil dólares por niño.

WH: ¿Cómo continúa la política de apoyo al inmigrante en el Condado? Se asegurarán de que no sean perseguidos por motivos de raza o su estatus?

M. E.: Vamos a seguir con todo lo que hemos hecho desde antes. No cooperamos con ICE y por años hemos querido hacer del condado una comunidad que le da la bienvenida a los inmigrantes. Le hemos dicho a la gente que la policía no preguntará por estatus migratorio, ya sea que se trate de una víctima o alguien reportando un delito. Hacemos esto porque muchas veces las víctimas tienen miedo de denunciar al pensar que van a ser cuestionados. No planeo en cambiar nada de eso.

WH: ¿Qué opina del efonque del gobierno federal en términos de inmigración?

M. E.: No creo en nada de lo que hace [Donald] Trump. Creo que están fundamentalmente equivocados en todo lo que hacen y la mejor manera de ayudar con la inmigración es integrar a los inmigrantes en nuestra sociedad lo más rápido posible. Seguiremos con las políticas que hacen sentir a la gente segura y bienvenida y vamos a minimizar las interacciones que tenemos con el gobierno federal.

WH: En DC se creó un fondo para ayudar a los inmigrantes con casos legales relacionados con su estatus, ¿qué hace el condado de Montgomery en situaciones como éstas?

M. E.: Hemos financiado algunos casos de inmigración. Pusimos el dinero que viene del condado y va a organizaciones sin fines de lucro que ayudan en estos casos. Trabajamos con ellos, porque si lo hace directamente el condado, ellos [ICE] pueden tomar los nombres, mientras que no lo pueden hacer con las non-profit. Tratamos de asegurarnos de que no estamos colectando información que pueda ser utilizada por ICE.

WH: ¿Cuál diría que es su mayor prioridad en este momento, y cuáles son los logros que ha conseguido, aunque apenas lleva cuatro meses en el cargo?

M. E.: Creo que hemos producido un presupuesto estable y hemos alcanzado las reservas que las agencias de bono nos piden que tengamos, así que creo que estamos mejor parados que como estábamos unos meses atrás. Estoy feliz de que incluímos educación infantil, y equidad racial. Una de mis metas era esa, la educación infantil y la creación del carril rápido para autobuses, porque tenemos que ver cómo movemos a la población alrededor del condado, que es uno de los problemas que sufre esta región. Iniciamos el proceso de ver los requerimientos de los negocios, sobre lo que tienen que hacer y comparar con otras jurisdicciones, para cambiar nuestras políticas si es que estamos haciendo algo mal. Estamos a punto de empezar un proceso dentro del gobierno del condado para ver qué podemos hacer para administrarlo de manera más eficiente. Creo que mucha gente piensa que podemos ser más productivos de lo que somos. Otros dicen que las descripciones de los trabajos no han sido cambiadas en más de 20 años cuando mucho ha cambiado en ese tiempo. Vamos a modernizar el gobierno del condado. Vamos a trabajar con los sindicatos para ver donde no necesitamos posiciones y donde sí. Creo que cuando terminemos en un par de años, va a ser más pequeño y más efectivo. Estamos cambiando nuestro proceso de adquisición para hacerlo más abierto, y con compras locales, a negocios locales, porque si lo hacemos el dinero se queda aquí.

WH: Después de años, la compañía Discovery se fue. ¿Qué está haciendo su administración para atraer más negocios y fortalecer la economía del condado?

M. E.: En este caso, el edificio Discovery fue comprado y han estado promocionando locales. He estado reuniéndome personalmente con muchas personas dándoles a conocer cómo vamos a estar cambiando el ambiente, para mostrarle a la gente que no somos hostiles como ellos pensaban que éramos. Nuestro equipo de Desarrollo Económico está tomando un papel más activo y nos estamos reuniendo con las comunidades. Abrimos Centros de Asistencia para los Pequeños Negocios. Estamos viendo a Incubadores para que ayuden a la gente a iniciar y crecer sus negocios y vamos a seguir persiguiendo esta dirección de manera más agresiva.

WH: Vivienda asequible es un problema muy grande, no sólo para el Condado de Montgomery, sino para la región. ¿Qué hará para que alguien que gana entre 60 a 70 mil dólares al año pueda comprar una casa en el condado?

M. E.: Una de las cosas que he hablado con personas con viviendas asequibles es transicionar de rentar a convertirse en dueños, para que puedan construir acciones y ganar valor. Si rentan, después de años no tienen nada y les dificulta a la hora de pedir préstamos. Vamos mover más de nuestros esfuerzos hacia la adquisición de propiedades de apartamentos. Esto requiere un enorme cambio en la manera de pensar de muchas organizaciones sin fines de lucro, que acostumbran comprar los edificios y mantenerlos para siempre. Es una buena misión, pero no es lo que la gente necesita. Por la misma cantidad de dinero ellos pueden comprar las unidades y transicionar a la gente a ser dueños. No cuesta nada tomar este paso, pero haces una gran diferencia en la vida de esas personas.

WH: El condado perdió una ficha importante con la jubilación del Jefe Tom Manger. ¿Qué busca en el nuevo jefe de la policía y cuándo podemos saber quién reemplazará al jefe Manger?

M. E.: Estamos recibiendo aplicaciones y tenemos un pequeño comité que las revisará las aplicaciones para después tener entre tres a cuatro finalistas. En reuniones con la población queremos preguntarles cuáles son sus expectativas y qué piensan que deberíamos buscar en los candidatos. Yo personalmente quiero ver una gran inversión del tiempo en conectar a la fuerza pública con la comunidad, que los oficiales estén disponibles para la gente y no que sólo estén de pasada. Quiero que la policía evalúe no sólo cuántos arrestos realizan, sino cuántas veces se han reunido con la gente, cuántas veces han jugado con los niños y jóvenes, que es más valioso. Quiero más entrenamiento de los oficiales. A mí no me importa la raza, el sexo ni la orientación sexual del jefe de policía, siempre y cuando haga un buen trabajo y traiga un cambio positivo.

WH: ¿Cómo se está preparando el condado para el censo del 2020?

M. E.: Esperamos contratar a trabajadores comunitarios para asegurarnos de que tenemos gente con la que la comunidad se puede identificar, que hablan el lenguaje de la comunidad, porque el censo hace una gran diferencia en términos de cuánto dinero el condado recibe. No podemos tener a gente asustada de participar en el censo, porque si no lo hacen, vamos a estar mal contados y no recibiremos los fondos que necesitamos durante 10 años.

Elrich y la política

Marc Elrich nació el 2 de noviembre de 1949 en el Distrito de Columbia y creció en el vecino condado de Montgomery, el cual se ha convertido en su casa. Educador de profesión, fungió por 17 años como maestro de cuarto y quinto grado en la escuela primaria Rolling Terrace, en Takoma Park antes de convertirse en concejal en esa misma comunidad.

Creciendo en una comunidad diversa, fue testigo de las inequidades y discriminación que sufrían sus amigos, lo que estimuló su interés por la política.

Tras 19 años en Takoma Park, fue electo como Concejal en el condado de Montgomery en el año 2006, desde donde recientemente luchó por que se aumentara el salario mínimo a 15 dólares por hora, abogó por acceso a viviendas asequibles y por un trato justo a todos los residentes del condado.