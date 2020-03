DC en emergencia por 10 casos confirmados

Cancelan eventos masivos y ordenan clases online para estudiantes

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, anuncia la declaratoria del estado de emergencia en la ciudad, luego de nuevos casos de coronavirus en la capital de la nación, el miércoles 11 en conferencia de prensa. Foto: Patrick Semansky / AP

Víctor Caycho

Washington Hispanic

Toda la población residente en Washington DC, la capital de la nación, empezó a cambiar drásticamente las rutinas de su vida diaria el miércoles, luego de que la alcaldesa Muriel Bowser diera a conocer en conferencia de prensa medidas urgentes para contener el brote del nuevo coronavirus.

Ese día, Bowser declaró el estado de emergencia y la emergencia de salud pública en todo el Distrito de Columbia, con efecto inmediato.

La drástica decisión se dio luego de conocerse que las cifras de casos confirmados con el peligroso virus había saltado de cuatro a 10 en Washington, DC, luego de los correspondientes exámenes de laboratorio. El primer caso confirmado se había dado el sábado 7 y se trató de una perona “sin previa historia de viaje fuera del país”, según informaron las autoridades.

LaQuandra Nesbitt, directora de Salud Pública de DC informó en la misma rueda de prensa que el contagio del nuevo coronavirus se había producido “por transmisión de persona a persona”. Hay otros dos casos que se están investigando, esperándose sus resultados.

El miércoles, el Departamento de Salud de DC recomendó el aplazamiento o cancelación de eventos masivos no esenciales, incluyendo conferencias y convenciones, hasta el 31 de marzo. En consecuencia, retiró los permisos para dos grandes eventos que estaban programados en marzo, las competencias de maratón organizadas por el grupo Rock and Roll de DC, y el maratón de cinco millas de la organización Scope it Out.

El jueves 12, la alcaldesa de la ciudad autorizó la utilización de cinco millones de dólares del Fondo de Reserva en Efectivo para atender contingencias en el Distrito y destinarlos “a la compra de suministros necesarios y equipos de protección necesarios para la respuesta al coronavirus o COVID-19.

Los estudiantes

Las escuelas públicas del Distrito también anunciaron inmediatos preparativos para la posible implementación de educación a distancia, para que los alumnos estudien desde casa. La medida entraría en vigencia en la siguiente semana.

Con ese objetivo, adelantaron el Día de Desarrollo Profesional para maestros que se iba a realizar el viernes 20 de marzo, fijándolo para el próximo lunes 16, donde se estudiará la metodología a seguir.

La universidades Georgetown y UDC también pusieron en marcha planes para dar pasos similares con sus estudiantes. En un comunicado, la Georgetown University informó que desde el lunes 16 cambiará “todas las clases que se impartían en salones de clases al aprendizaje virtual”, para lo cual quedaban suspendidas las actividades en persona y en el campus universitario.

Explicó que la medida se toma “porque damos la más alta prioridad a la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad universitaria”.

Sin embargo, aclaró que el campus permanecerá abierto y que varios servicios esenciales estarán disponibles para aquellos que “por razones de peso” los requieran.

Además, las universidades del área acordaron suspender todos los viajes internacionales que hayan patrocinado, incluyendo los de catedráticos y del personal académico.