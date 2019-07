Corredor de 96 años bate récord mundial

Completa carrera de 5 kilómetros en 42 minutos 30 segundos.

Roy Englert cuenta con ocho récords mundiales en la categoría de 95 a 99 años, y en diferentes distancias. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

A sus 96 años de edad, un hombre de Springfield, Virginia sigue cosechando récords mundiales como atleta, sumando hace una semanas el que podría ser su octavo récord mundial en diferentes distancias, en la categoría de 95 a 99 años.

Roy Englert devoró la pista frente a él en la competencia Masters al Aire Libre. El veterano corredor impuso una marca mundial, aún por aprobar por la Federación de Pista y Campo de los Estados Unidos, al completar la carrera de 5 kilómetros en 42 minutos 30.23 segundos. La marca del novenario es ocho minutos más rápida que la de Frank Levine, quien corrió la misma distancia en 50 minutos 10.56 segundos.

“No me considero una inspiración tan grande. Soy un corredor lento”, dijo Englert al ser entrevistado. “Pero supongo que he sobrevivido a casi todo el mundo. Es más fácil ganar cuando no hay tanta competencia”.

Aunque Englert compitió solo en su categoría por la falta de participantes, ya que son pocos los que llegan a esta edad saludables y se mantienen activos, el hombre tenía una competencia contra el reloj. Al final los entrenamientos diarios que hace en una caminadora pagaron sus frutos.

De acuerdo con su perfil de la Asociación Nacional de Juegos para Personas Mayores, Englert corre aproximadamente de dos a tres millas por día, donde vive en la Comunidad de Retirement Living de Lake Ridge, cerca de Dale City.

El año anterior Roy Englert impuso récord mundial en los 800, 1500 y 3000 metros, y también formó parte del equipo campeón en los relevos de 4×100, 4×400 y 4×800 metros.

Y al parecer Englert no tiene intenciones de detenerse. Por el contrario, invita a sus contemporáneos a que se amarren las zapatillas y salgan a correr si pueden. “Es divertido. No es divertido mientras lo haces, pero es divertido cuando terminas”, comentó.