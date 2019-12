Confiscarán autos en Washington

A los que manejen a exceso de velocidad.

La iniciativa fue presentada por la concejal Elissa Silverman (Independiente, At-Large). Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

El Consejo de la ciudad de DC quiere poner a los conductores en cintura con una propuesta que busca inhabilitar o hasta confiscar los automóviles de aquellos que tienen varias multas por pasarse luces rojas o conducir a exceso de velocidad.

Según la propuesta presentada por la concejal Elissa Silverman ( Independiente, At-Large), si a un conductor lo o la agarran manejando a más de 26 millas por encima del límite establecido tres veces en un año, o si recibe cinco multas por exceso de velocidad o luz roja en el mismo periodo de tiempo, tendrán que inscribirse en una clase de manejo.

“There are approximately 30 to 40 pedestrian fatalities annually in the Greater Washington area due to drivers running red lights. Studies show that a pedestrian-involved crash at 40 miles per hour has a nearly 50 percent chance of being fatal”, sostuvo la legisladora en un comunicado de prensa.

Esta alternativa se encuentra a un paso antes de que las autoridades puedan confiscar su vehículo o inhabilitarlo con un dispositivo que colocan en la llanta y que impide que ruede. “[La clase es] una clase de educación para conductores que muestra el impacto de su comportamiento. Y esa clase ha demostrado cambiar el comportamiento”, mencionó Silverman, quien añadió que la iniciativa está tomada de un programa en marcha actualmente en la ciudad de New York.

Dado que las cámaras de alta velocidad y luz roja envían multas al propietario registrado de un automóvil, es posible que diferentes conductores puedan obtener suficientes multas para alcanzar el límite. En ese caso, el propietario del automóvil probablemente sería el que tendría que tomar la clase.

La medida fue propuesta el pasado martes y se encuentra en el comité de transporte del consejo. Si la propuesta se llega a votar antes de que finalice el periodo legislativo, la iniciativa podría implementarse tan temprano como el otro año.