Condados de MD demandan a bancos

Por emitir préstamos predatorios a minorías.

Los bancos fueron los mismos que en 2010 les pidieron detener esta práctica, que ocasionó una gran crisis hipotecaria. Los bancos dicen que no han hecho nada malo. Foto: Archivo.

Zulma Díaz

Washinton Hispanic

Las autoridades judiciales de los condados de Montgomery y Prince George’s presentaron demandas federales en contra de dos bancos y sus entidades por supuestamente seducir a clientes negros y latinos hacia préstamos hipotecarios de alto riesgo, tal y como ocurrió durante la crisis del año 2010.

De acuerdo con los demandantes, Bank of America y Wells Fargo, junto con sus entidades Countrywide, Merrill Lynch y Wachovia, sabían que la balanza de los préstamos se inclinaba más hacia el fracaso o a la ganancia de los prestamistas que el bienestar financiero de los clientes, lo que ha dejado como resultado a familiares de minorías “devastadas por incumplimientos y viviendas secuestradas” por las entidades que emitieron los préstamos.

“Las prácticas de vivienda discriminatorias que privan al capital social de los bancos y sus afiliadas dañaron enormemente nuestras comunidades”, dijo el ejecutivo del condado de Montgomery, Ike Leggett, en un comunicado.

“Las prácticas hipotecarias ilícitas de Bank of America continúan hasta el día de hoy. “No podemos permitir que esto continúe dañando las finanzas del Condado y transfiera los costos de los que los acusados son responsables a nuestros contribuyentes”.

Bank of America, Countrywide y Merrill Lynch están acusados de ser responsables de 97,500 “préstamos hipotecarios potencialmente depredadores y discriminatorios” originados en los condados de Montgomery y Prince George’s desde los años 2000, según indica la demanda.

Wells Fargo y sus afiliados, por su parte, están acusados de lo mismo por más de 56,000 préstamos. Eso es un total de más de 153,500 préstamos potencialmente depredadores, muchos de los cuales, según los juicios, continúan existiendo.

El objetivo de los préstamos era y es “generar mayores ganancias e ingresos por servicios hipotecarios para los bancos demandados a través de mayores tasas de interés de préstamos, mayores cargos por servicios de hipotecas a lo largo de la vida del préstamo, multas por pago anticipado de préstamos, costosas tarifas adicionales y mayores tasas de interés predeterminadas y las tarifas cobradas a los prestatarios morosos”, según el comunicado de prensa.

Un vocero de Bank of América sostuvo que las reclamaciones no tienen mérito y que defenderán vigorosamente sus interés en este asunto. Añadió que el historial del Bank of America demuestra que “tenemos un compromiso firme y un sólido historial de préstamos justos”.