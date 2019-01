Concejo de DC anula veto de alcaldesa

En ley que reduce penas contra evasores de tarifas

WMATA dice que en un año pierden de 25 a 50 millones de dólares cuando usuarios no pagan su pasaje en autobús únicamente, y piensan que la nueva propuesta empeorará la situación. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washinton Hispanic

La mayoría del Concejo del Distrito de Columbia se alineó esta semana en favor de anular el veto que la alcaldesa Muriel Bowser aplicó a la ley que busca sanciones más leves contra aquellas personas que no pagan su pasaje al utilizar los servicios del Metro y Metrobús en Washington.

Vince Gray, concejal del Distrito 7 y exalcalde de la ciudad indicó que la propuesta “no aboga por la ilegalidad, sino por la justicia”. Desde su punto de vista, las sanciones anteriores, que incluía la posibilidad de una multa de $300, 10 días de cárcel y una marca en su registro penal resultaban en castigos injustos para el tipo de falta cometida.

Aún así, la policía del Metro todavía tiene la habilidad y puede hacer cumplir las leyes, ya que la propuesta de ley no descriminaliza la evasión del pago de tarifas.

Otros nueve legisladores compartían posiciones similares, mientras que el presidente de la Cámara, Phil Mendelson, y su colega Jack Evans se alinearon con Bowser y se opusieron a la iniciativa. Mendelson argumentó que “un robo es un robo” sin importar si se trataba de un refresco o de un pasaje.

La alcaldesa, por su parte, sostiene que la nueva medida promovería el que la gente no pague al utilizar los servicios del Metro y que “la anarquía engendra anarquía”, ya que no está bien que unos paguen por viajar en autobús o Metro y otros no.

Por supuesto que a la Autoridad Metropolitana de Transporte en el Área de Washington (WMATA) no le gustó el resultado de la votación en el Concejo, ya que son los más perjudicados.

Según estadísticas de la organización, están perdiendo un estimado de entre 25 y 50 millones de dólares al año únicamente en autobuses por gente que no paga por el servicio, lo que dificulta aún más los ingresos y el presupuesto de la entidad, que desde hace dos años ha visto un declive en la cantidad de usuarios.

La preocupación también llegó para los trabajadores del sistema de transporte, quienes aseguran están en la línea de peligro. Miembros del sindicato señalaron que cada vez que un conductor es agredido por un pasajero, es en su mayoría porque la persona se rehúsa a pagar la tarifa.

La movida de los legisladores permitirá que la propuesta de ley, que impone a los evasores de tarifas una multa civil de $50, pase al Congreso para ser revisada antes de que se convierta en ley.