Cierran escuelas de Maryland por el resto del año escolar

Para procurar la salud de los estudiantes, maestros y personal.

El anuncio del cierre lo hizo el miércoles Karen Salmon, Superintendente Estatal de Educación de Maryland. Foto: AP.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Los estudiantes en Maryland no regresarán a las escuelas por lo que resta del año académico. Lo que tanto se sospechabas que ocurriría fue confirmado por la Superintendente estatal de Educación, durante una conferencia de prensa que el gobernador Larry Hogan realizó para informar a la población sobre la situación actual del nuevo coronavirus en la región.

Karen Salmon dijo el miércoles que tomaban esta decisión, porque consideraban que es lo más seguro “para proteger la salud y seguridad de los estudiantes y el personal educativo”. Pero eso no significa que las clases hayan culminado, puesto que la enseñanza a distancia aún se mantiene como hasta ahora.

Maryland fue el último estado del DMV en cancelar el regreso de los estudiantes a las aulas de clases por lo que queda del año. El primero en anunciar el cierre de las escuelas fue Virginia a mediados de marzo, cuando apenas empezaba la orden de quedarse en casa. Luego se sumó el Distrito de Columbia en abril pasado.

“Si bien esta noticia no es inesperada, no disminuye la tristeza y la decepción que muchos de nosotros sentimos porque no estaremos juntos en las escuelas para aprender y trabajar juntos; participar en eventos deportivos y artísticos; y asistir a celebraciones y graduaciones de fin de año”, escribió en un comunicado Jack Smith, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS).

Smith añadió que en las próximas semanas estarán ofreciendo más información sobre aprendizaje de manera remota, graduación y bailes de graduación.

MCPS dijo también que trabajan en desarrollar un método de evaluación para el último cuarto del año escolar que se ajuste al aprendizaje a distancia.

Para asegurarse de que haya equidad, MCPS ha descartado las calificaciones de letras para el cuarto trimestre, en lugar de optar por una escala aprobada / incompleta.

Los estudiantes obtendrán una calificación aprobatoria si cumplen con dos de cuatro criterios: completar al menos el 50% de las tareas; demostrar una comprensión del contenido, medida por tareas calificadas; participar constantemente en clases en línea o comunicarse con los maestros; el juicio profesional de un maestro.