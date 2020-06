Buscan a asesino de padre de familia en DC

Lo mataron en un callejón cerca de su casa.

Kevin Redd era un joven padre de familia que estaba a la espera de otro bebé. Él y su esposa tenían planes de una casa propia. Foto: Cortesía.

Jossmar Castillo

Washington Hispanic

Las autoridades todavía siguen en la búsqueda del individuo que acabó con la vida de Kevin Redd, un hombre de 32 años que falleció a punta de balas cuando regresaba a su casa en el sureste de DC, después del trabajo la madrugada del pasado 11 de junio.

Redd era el gerente general del restaurante HalfSmoke, en el barrio de Shaw, donde había empezado a trabajar como lavador de platos cuatro años atrás. Ese día le tocaba cerrar después de una larga jornada. Tomó el bus de siempre y se bajó en su parada usual para llegar hasta su hogar, donde lo esperaba su esposa embarazada y sus tres hijos.

Redd jamás llegó esa noche. Más tarde, las autoridades identificaron su cuerpo sin vida, en un callejón muy cercano a su residencia.

“Todo se volvió negro. No pensé que fuera real”, dijo Arronna Redd, describiendo cuando los detectives del MPD llegaron a su puerta con la noticia de que su esposo, a quien ha conocido desde que estaban en la escuela. “Pensé que era falso por un segundo hasta que miré a mi alrededor y todavía estaban parados allí. Simplemente no pude hacer nada. Simplemente me caí al suelo”.

Redd era un hombre dedicado a su familia y a su trabajo, y eso queda demostrado por como escaló rápidamente dentro del restaurante.

“Diría que la historia de Kevin es la quintaesencia del restaurante. Era un autoproclamado salvavidas de HalfSmoke, y son difíciles de conseguir. Son irremplazables”, dijo el dueño Andre McCain a una revista de restaurantes.

El alcance de Redd en la comunidad también se reflejó cuando se dedicó a entrenar a los jóvenes de la comunidad en fútbol americano.

Hasta ahora no se sabe qué pudo haber motivado a alguien a asesinar a Redd. Pensaban que se pudo tratar de un asalto, pero las autoridades dijeron que el hombre todavía tenía su teléfono celular y su billetera con $250.

La familia de Redd pide a cualquiera que tenga información a que hablen con la policía de DC. Actualmente las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $25 mil para quien brinde información que de con la captura del sospechoso.