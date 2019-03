Bukele: Hay que dar para pedir

Presidente electo de El Salvador trata sobre TPS y Dreamers en Washington DC

Vestido sobriamente, con terno y camisa blanca pero sin corbata, el presidente electo de El Salvador pronuncia su discurso sobre el tema “Una Nueva Era en El Salvador”, el miércoles 13 en el auditorio Allison del centro de investigación Heritage Foundation. Foto: Nelly Carrión / Washington Hispanic

Víctor Caycho

Washington Hispanic

En su primera presentación en Washington, DC, después que dos meses atrás ganó arrolladoramente las elecciones generales en su país, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró el miércoles 13 los aspectos básicos de su plan de gobierno y habló sobre lo que hará para enfrentar a las pandillas y la delincuencia y para acabar con la corrupción.

Sin embargo, Bukele –quien asumirá el mando de esa nación centroamericana el 1ro de junio- conquistó los mayores aplausos al plantear “un cambio de actitud” de sus compatriotas para lograr acuerdos concretos con los Estados Unidos, especialmente en los casos de aquellos que se benefician con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa DACA.

“Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de pedir, y pedir, sin dar nada”, recalcó en medio de una ovación, al final de un discurso de 40 minutos que pronunció en el auditorio Allison de The Heritage Foundation, un prestigioso centro de investigación conservador localizado en la zona céntrica de la capital. “Sucede igual que con cualquier amistad o relación, incluso de pareja… no se puede pedir si es que no se da”, prosiguió.

Bukele, de 37 años y cuya victoria terminó con los sucesivos gobiernos de dos partidos tradicionales –ARENA y el FMLN-, dijo que durante su estadía en Washington también trató el tema del TPS y los Dreamers (Soñadores) con el gobierno estadounidense. “Estamos trabajando de la mano. Hemos recibido a delegaciones de senadores y congresistas de los dos lados, republicanos y demócratas, y también con altos funcionarios de la Administración Trump” , enfatizó el presidente electo salvadoreño, quien concluyó su breve gira el viernes 15.

Durante su exposición, Nayib Bukele insistió en la necesidad de tomar una posición de amigo y aliado que colabora con el gobierno de los Estados Unidos, “y no desde la posición de un enemigo, como ha ocurrido durante los últimos diez años”.

En ese sentido se mostró convencido de “que vamos a recibir de parte del gobierno de Estados Unidos un trato similar”. Entre los asistentes a la exposición estuvo la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Manes.

“Estoy seguro que vamos a encontrar una solución que sea de beneficio para todos”, destacó, cuando se le preguntó sobre las gestiones a favor de los beneficiarios del TPS y de DACA, programas que están en camino a su desactivación total.

Dijo que en cuanto a los detalles “eso lo vamos a ver con ellos, y consideró que “la única forma de llegar a un acuerdo sostenible en el tiempo y no con estos parches temporales, es algo que genere ganancia para ambos”.

Al inicio de su exposición, el presidente electo de El Salvador se refirió a la seguridad y la corrupción y dijo que “las dos cosas van de la mano”. Añadió que para el Plan El Salvador Seguro se necesitan mil millones de dólares. “Eso es cuarenta veces menos de lo que se han robado los corruptos”, mencionó.

Tras señalar que “no vamos a llorar sobre la leche derramada”, ofreció que durante su gobierno “vamos a poner el dinero de la gente para trabajar por la gente y combatir la criminalidad”.

Bukele también reiteró en la necesidad de una comisión internacional contra la corrupción en El Salvador. Reveló que ya ha hecho contactos con la OEA y las Naciones Unidas y que inclusive ambas organizaciones podrían trabajar en conjunto, “un hecho que sería inédito”.

Al final, otra gran ovación coronó la exposición del mandatario electo salvadoreño cuando se le preguntó cuál va a ser la posición de su gobierno frente a los de Nicaragua y Venezuela.

“En el caso de (Daniel) Ortega y (Nicolás) Maduro, ellos pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador”, sentenció.