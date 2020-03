Amplían programa de comidas gratis durante pandemia

En los condados de Fairfax y Montgomery.

Hay niños que dependían de este servicio cuando las escuelas estaban abiertas. Es mucho más necesario ahora que los centros educativos están en pausa por el virus. Foto: AP.

Redacción

Washington Hispanic

Los distritos escolares de Fairfax, en Virginia y el condado de Montgomery, en Maryland anunciaron a última hora de la noche del miércoles que ampliaron sus programas de comidas “para llevar” para los estudiantes que no van a la escuela debido al coronavirus.

En el condado de Fairfax, Virginia, el sistema de escuelas públicas dijo que ahora tiene más de 40 sitios, incluidas escuelas y locales emergentes.

“Los estudiantes pueden venir a cualquiera de los sitios para recoger una comida”, dijeron los funcionarios del sistema escolar en un comunicado. “El desayuno se servirá de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. y el almuerzo de 10:30 a.m. a 2 p.m. en esos lugares”.

Las comidas son gratuitas para estudiantes y otros niños en el Condado de Fairfax menores de 18 años. Los adultos pueden comprar comidas para el desayuno y el almuerzo a un costo de $ 2.00.

Además, ahora se servirá comida en varias rutas de autobuses en todo el condado de Fairfax, y los autobuses escolares se detendrán en las intersecciones designadas para entregar las comidas.

El condado de Montgomery, Maryland, también amplió sus opciones para los estudiantes, y ahora ofrece cenas en sus sitios de comida.

“Además, continuamos agregando nuevas ubicaciones para el servicio de comidas”, dijeron los funcionarios del sistema escolar en un comunicado. “Hasta la fecha, hemos brindado más de 18,000 comidas y esperamos continuar brindando comidas nutritivas a la mayor cantidad de niños posible”.

Los niños de hasta 18 años pueden ir a cualquiera de los lugares del Condado de Montgomery para recibir una comida gratis.