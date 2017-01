Juramentación de Franklin García, Anthony Brown y Chris Van Hollen

E

l 2 de enero se llevó a cabo la ceremonia de juramentación del reelegido Congresista a la sombra, Franklin García, administrado por José M. López, Associate Judge, Superior Court of the District of Columbia, en el Walter E. Washington Convention Center.

Además, la juramentación de los miembros de State Board of Education, y del Advisory Neighborhood Commissioners de los 8 distritos electorales.

Centenares de asistentes presenciaron la programacion acompañando a los miembros del Concejo de D.C. : At- large: David Grosso; Elissa Silverman; Anita Bonds. Brianne Nadeau, Ward 1; Jack Evans, 2; Mary Cheh, 3; Brandon Todd, 4; Kenyan R. McDuffie, 5; Charles Allen, 6; Vincent C. Gray, 7; TrayonWhite, Sr., 8. Además Paul Straus, US Senator a la Sombra