Un éxito la Conferencia de Alcaldes de EE.UU.

S

e celebró el 85 Winter Meeting of The U.S. Conference of Mayors del 17 al 19 de enero, en el Capital Hilton Hotel.

El invitado especial fue el vicepresidente electo Mike Pence, durante el almuerzo del 17 de enero; y la presentación de Bill Ford, Executive Chairman Ford Motor Company, el 18 de enero.

La programación estuvo coordinada por los presidentes de The U.S. Conference of Mayors: Mike Cornett, Alcalde de Oklahoma presidente; Mitchell J. Landrieu, Alcalde de New Orleans, vicepresidente; Stephen K. Benjamín, Alcalde de Columbia, 2do V.P. y Tom Cochran, Presidente y Director.