U.S. Cherry Blossom Festival en su 69 aniversario

Samantha Olsen, de South Dakota (2da de izq.), con otras participantes en la recepción. (Samantha fue coronada como U.S. 2017 Cherry Blossom Queen, durante la Gala del 7 de abril; graduada de Gonzaga University 2014, y finaliza master estudios en The George Washington University. Trabaja como Diseñadora Gráfica en el Art Museun of the Americas.).