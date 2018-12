Sylvia Méndez, premiada por “Latino Leaders” en Los Angeles

Richard Polanco, ex State Senate Majority Leader 1998-2002 (izq.), recibe el Premio “Chairman’s “ de manos de Mickey Ibarra. El instituyó el California Latino Caucus Institute for Public Policy.

Dolores Huerta recibe apoteósico saludo ante su presentación como Labor Leader por mas de 50 años; co-fundadora de The United Farm Workers Union en 1962 y presidenta de “Dolores Huerta Foundation”.

De izq.: Robert Reich, presidente y director de “Community Loans of America; Soyla Fernández, de la junta directiva de LLN; y Elena Ureña Calderon, de “Think & Grow Rich-Latin America” ; y David Ibarra.

La galardonada Sylvia Méndez (izq.) junto con Antonio Villaraigosa, ex alcalde 41 de Los Angeles; y Sandra Robbie, activista en derechos civiles.

David Ayón, quien hizo la presentación de su libro como autor de “Power Shift: How Latinos in California Transformed Politics in America” (izq.); junto con la galardonada Sylvia Méndez; y Mickey Ibarra.